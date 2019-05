00:33 Uhr

VdK Burgau: Vorstand nicht mehr komplett

Vorsitzender, Stellvertreter und Schriftführer fehlen jetzt. Warum man dennoch zuversichtlich ist

Der VdK Burgau kann einen ständigen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen und hatte am Tag der Jahreshauptversammlung 537 Personen in seinen Reihen. Vorsitzender Wilhelm Frei führte letztmalig die Versammlung. Sandra Kolb, Leiterin der Kreisgeschäftsstelle Günzburg, gab einen Einblick in die Dienstleistungen. Circa 3200 Rechtsberatungen wurden durchgeführt, etwa 300 Widersprüche eingelegt und rund 270000 Euro für die Mitglieder erstritten. Burgaus Bürgermeister Konrad Barm sprach das gute Miteinander zwischen VdK und Stadt an. Er berichtete, dass für die Senioren einiges geleistet worden sei, etwa im Bereich Flexibus, Aufzug und Supermarkt, der auf dem früheren Zimmermann-Areal zu Fuß erreichbar sei.

Der Vorstand einschließlich des Kassenwarts wurde einstimmig entlastet. Für langjährige Mitgliedschaft wurden 46 Mitglieder zur Ehrung eingeladen, die anwesenden Jubilare wurden mit einer Urkunde geehrt. Bei den Neuwahlen erklärte Frei, dass er aus gesundheitlichen Gründen und altersbedingt nach 23 Jahren als stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender sowie Kassenwart sein Amt aufgeben müsse und sich nicht mehr zur Wahl stellen könne. Ebenfalls stellte sich die Schriftführerin Wilhelmine Kanzler nach 14 Jahren nicht mehr zur Wahl. Kolb „sprach mit Engelszungen zu den Anwesenden und warb inständig um Kandidaten für die frei werdenden Ämter, leider ohne Erfolg“, heißt es in der Mitteilung. So kam es zu keiner Wahl oder Abstimmung für den Vorsitzenden, Stellvertreter und Schriftführer. Kolb machte darauf aufmerksam, dass die Ämter auch von Frauen belegt werden könnten. Die Frauenbeauftragte bleibt weiter Maria Jauernig, als Beisitzer fungieren weiter Adam Bloch, Manfred Fischer und Ernst Seeleuther. Kolb wird den VdK Burgau in nächster Zeit unterstützen und ist zuversichtlich, dass sich in nächster Zeit doch noch ein kompletter Vorstand findet. (zg)

Themen Folgen