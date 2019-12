vor 20 Min.

VdK Dürrlauingen ehrt treue Mitglieder

Dabei ging es auch um grundsätzliche Themen wie die Rente

Bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Dürrlauingen standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Dabei schied Hildegard Hennig, die bisherige Vertreterin der Frauen, aus dem Vorstand aus. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Annemarie Pfaller gewählt. Die übrigen Mitglieder des Gremiums wurden in ihren Ämtern bestätigt. Rosa Schlosser bleibt Vorsitzende, Helga Scheidgen ihre Stellvertreterin. Schriftführer ist weiterhin Fridolin Schuster, Beisitzer und Kassierer Johann Strehle. Die Vorsitzende Rosa Schlosser bedankte sich bei Hildegard Hennig für ihre Arbeit. Mit den Worten „Du bist das Gesicht des VdK in unserem Ortsverband“, überreichte sie ihr einen Blumenstrauß.

Außerdem beteiligten sich viele der bei der Generalversammlung anwesenden Mitglieder an der Postkartenaktion „Rente für alle“ des VdK. Diese fordert die Erweiterung der gesetzlichen Rentenversicherung hin zu einer Erwerbstätigenversicherung. Bei diesem Typ der Rentenversicherung zahlen alle ein: Arbeitnehmer, Beamte, Politiker und Selbstständige. Wenn alle einzahlen, könne die gesetzliche Rente dauerhaft auf eine stabile Finanzierungsbasis gestellt werden. Außerdem rief die Ortsvorsitzende Rosa Schlosser die Mitglieder dazu auf, sich an der Demonstration des VdK am 28. März in München zu beteiligen. Auch dabei geht es um eine gute Rente für alle Generationen und um die wachsende Altersarmut. Der Kreisverband Günzburg setze Busse für die Fahrt dorthin ein. Außerdem würden noch Haussammler für die jährliche Sammlung des VdK für das nächste Jahr benötigt.

Die Kreisgeschäftsführerin Sandra Kolb bedankte sich bei allen im Dürrlauinger Ortsverband, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie teilte mit, dass von der Kreisgeschäftsstelle in Berentungs-, Widerspruchs-und Klageverfahren für die Mitglieder eine Summe von insgesamt 346000 Euro erstritten wurde. „Dies ist der Wert eines Einfamilienhauses“, sagte Kolb.

Die Kasse des Ortsverbands wurde vor der Versammlung vom Kreisrevisor geprüft. Der Vorstand wurde entlastet. Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt. (zg)

