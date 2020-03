20:20 Uhr

Veranstaltungen können ab 100 Gästen untersagt werden

Bei wem sich Organisatoren im Landkreis melden müssen, welche Angaben nötig sind – und was dann kommt.

Von Till Hofmann und Michael Lindner

Ein genaues Datum gibt es landkreisweit für Veranstaltungen jeglicher Art: Bis 19. April sind sie im Landkreis Günzburg ab 500 Personen generell verboten.

Veranstaltungen, die von mindestens 100 und bis zu 499 Personen besucht werden, müssen nach den Worten von Landratsamtssprecher Karl-Heinz Thomann im Landratsamt angezeigt werden. Dafür wurde eigens ein Postfach eingerichtet. Die Adresse lautet: corona@landkreis-guenzburg.de. Der Sprecher betont, dass diese Regelung sowohl für öffentliche wie auch private Veranstaltungen gilt.

Was in der Mail stehen muss

In der Mail sollen Ort, Datum, Anzahl der Personen und Veranstaltungsinhalt angegeben werden. Möglicherweise wird dann eine „Risikoanalyse“ vorgenommen – sie wird von der Corona-Koordinierungsgruppe des Landratsamtes jedenfalls empfohlen. Bei hoher Ansteckungsgefahr wird die Kreisverwaltungsbehörde ein Verbot aussprechen.

Absagen Das Auftreten des Coronavirus wirkt sich auf die Arbeit der Feuerwehren in Günzburg aus. Ausbildungsveranstaltungen und Lehrgänge im Stadtgebiet werden bis einschließlich 10. April abgesagt. Ebenfalls verschoben werden alle Dienstversammlungen, die in den kommenden Wochen stattgefunden hätten; dies betrifft die Stadtteilwehren in Deffingen, Denzingen, Nornheim, Reisensburg und Wasserburg. Auch die Versammlung in Anhofen wurde verschoben.

Verschoben, ausgesetzt, ersatzlos gestrichen

In Ichenhausen werden folgende Veranstaltungen verschoben: Die Dienst- und Mitgliederversammlung der Feuerwehr Hochwang, das Jugendblasorchesterkonzert in der Friedrich-Jahn-Halle, der Blockflöten-Workshop in der Musikschule, die Dienst- und Mitgliederversammlung der Feuerwehr Rieden, die Dienst- und Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Autenried sowie ein Gitarrenkonzert in der ehemaligen Synagoge und die Generalversammlung des Liederkranz Ichenhausen. Auch die wöchentlichen Chorproben sind bis auf Weiteres ausgesetzt.

Ganz abgesagt wird (ohne dass es einen Ersatztermin geben wird): Die Abfallsammelaktion im Rahmen der Umweltwoche, der Fastenmarkt in der Stadt Ichenhausen und das Puppentheater „Pumuckl“ im Schulmuseum. Auch das Brauereihoffest zum Tag des Bieres in Autenried fällt flach.

Lesen Sie dazu auch:

Coronavirus: Besuchsverbot in Kliniken und Altenheimen

Themen folgen