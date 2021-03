vor 20 Min.

Verdacht auf Volksverhetzung: Razzia in Günzburg und Offingen

Fünf Durchsuchungsbeschlüsse hat die Polizei in Westschwaben vollzogen - unter anderem in Günzburg und in Offingen.

Polizei vollzieht fünf Durchsuchungsbeschlüsse. Was den Beschuldigten konkret zur Last gelegt wird.

Insgesamt fünf Durchsuchungsbeschlüsse wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm am Morgen des 23. März 2021 vollzogen. Unter anderem waren die Beamten an diesem Dienstag in Günzburg und in Offingen unterwegs. Ein dritter Einsatzort war Neu-Ulm.

Vier Männer, eine Frau

Als Beschuldigte gelten vier Männer im Alter von 18 bis 56 Jahren sowie eine 56-jährige Frau. Ihnen allen wird vorgeworfen, in Chatgruppen und über soziale Medien strafrechtlich relevante Inhalte verbreitet zu haben.

Im Rahmen der Razzia stellten die Einsatzkräfte insgesamt fünf Handys zur Auswertung sicher. Nach Mitteilung der Polizei unterliegen elektronische Geräte wie Mobiltelefone oder Notebooks als Tatmittel der Einziehung, was bedeutet, dass Täter diese nicht mehr zurückerhalten. (zg)

