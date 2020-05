vor 18 Min.

Verdi: Corona-Bonus müssen mehr bekommen

Um was Gewerkschaftsfunktionäre die Abgeordneten Alfred Sauter und Max Deisenhofer bitten.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrüßt die Bonuszahlung der Staatsregierung an Pflegekräfte. Allerdings sollte der Personenkreis erweitert werden, findet sie. Deshalb wendet sie sich mit der Bitte um Unterstützung an zwei der drei heimischen Landtagsabgeordneten, Alfred Sauter ( CSU) und Max Deisenhofer (Grüne).

„Die Staatsregierung hat beschlossen, Pflegekräften in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen und in ambulanten Pflegediensten sowie Notfallsanitätern und Rettungssanitätern für ihre erschwerte Arbeit während der Corona-Pandemie eine einmalige Zusatzzahlung zu gewähren“, schreiben Verdi-Ortsvorsitzende Helga Springer-Gloning und Vorstandsmitglied Peter Mößle.

Auch wenn sich ihnen der Sinn der etwas komplizierten Antragsstellung nicht ganz erschließe – der Arbeitgeber dürfe nicht für Beschäftigte den Antrag stellen, die müssten dies selbst tun – „ist diese Bonuszahlung in unseren Augen eine durchaus anerkennenswerte Geste gegenüber den Betroffenen“. Nicht nachvollziehbar sei allerdings, „dass es nach unserem Kenntnisstand diese Bonuszahlung nur für Pflegekräfte, nicht aber für den anderen im Krankenhaus (und in anderen Einrichtungen) beschäftigten Personenkreis gibt.“

Gewerkschaft fordert Einmalzahlungen für Mitarbeiter in den Funktionsbereichen der Klinik

Auch die Mitarbeiter in den Funktionsbereichen der Klinik (Physiotherapeuten, MTAs, MFAs) sowie in der Hauswirtschaft und in der Haustechnik arbeitende Kräfte seien ebenfalls auf den Stationen tätig und erheblichen Mehrbelastungen ausgesetzt. „Es wäre deshalb in unseren Augen ein Gebot der Gerechtigkeit, auch diesen Beschäftigten die Einmalzahlung ebenso zukommen zu lassen“, argumentieren die Gewerkschaftsfunktionäre gegenüber den Abgeordneten. Sie betrachten dies außerdem als einen „Beitrag zum Betriebsfrieden, da diese Ungleichbehandlung bei den betroffenen Beschäftigten naturgemäß zu Missstimmungen führt“.

Die „herzliche Bitte“ lautet daher, „sich dafür einzusetzen, dass der Corona-Bonus an alle von uns genannten Beschäftigten ausbezahlt wird.“ Und noch eines liegt Springer-Gloning und Mößle im Magen: Bei der Antragsstellung müssen die Beschäftigten eine ganze Anzahl von persönlichen Daten an das für die Auszahlung zuständige „Bayerische Landesamt für Pflege“ melden. „Das führt in unseren Augen zu einer Ansammlung von Daten, die wir an dieser Stelle für bedenklich halten. Wir bitten Sie deshalb, darauf hinzuwirken, dass die Daten, wenn sie nicht mehr für die Auszahlung benötigt werden, wieder gelöscht werden.“ Mindestens müsse geklärt werden, „was mit diesen Daten auf Dauer passiert“. (zg)