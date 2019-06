12:00 Uhr

Vergewaltigung am Günzrieder Weiher wird Fall fürs Landgericht

Im Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung an dem Badeweiher südlich von Günzburg gehen Angeklagter und Staatsanwaltschaft in Berufung. Wie sie das begründen.

Von Alexander Sing

Im Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung am Günzrieder Weiher ist das letzte Urteil noch nicht gefallen. Erwartungsgemäß haben sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil des Schöffengerichts vom vergangenen Dienstag eingelegt. Der Fall geht damit an eine Strafkammer des Landgerichts Memmingen.

Der Angeklagte sprach von einvernehmlichem Sex

Vergangene Woche war ein 37-Jähriger am Amtsgericht Günzburg zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden (wir berichteten). Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Walter Henle sah es als erwiesen an, dass er eine Bekannte im August 2018 auf einem Parkplatz nahe des Günzrieder Weihers zwischen Wasserburg und Kötz vergewaltigt hatte. Vor Gericht hatte der Mann das bestritten und von einvernehmlichem Sex gesprochen.

Die Beweisführung erwies sich als schwierig. Denn außer den Aussagen der Beteiligten hatte das Gericht keine Anhaltspunkte. Besonders das Opfer, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagte, belastete den Angeklagten schwer. Doch die Aussagen der 40-Jährigen wiesen einige Lücken auf. An viele Details konnte sie sich nicht erinnern. Andere wichen von der Darstellung ab, die die Staatsanwaltschaft anhand von polizeilichen Befragungen der Frau in der Anklageschrift vertrat.

Opfer hat Erinnerungslücken

Verteidiger Joachim Ebert kritisierte in seinem Plädoyer vor allem das Verhalten der Frau. So hatte sie sich nach einem ersten ungewollten Annäherungsversuch des Mannes erneut mit ihm getroffen, hatte am See nicht um Hilfe gerufen, sich von dem Angeklagten noch nach Hause fahren lassen und später jegliche Kommunikation mit ihm auf ihrem Handy gelöscht. Nach seiner Ansicht war die Tat durch die gehörten Zeugen nicht ausreichend bestätigt, um seinen Mandanten zu verurteilen.

Ganz anders sah das Oberstaatsanwalt Markus Schroth. Vor allem, dass die Freundin des Opfers das Geschehen weitgehend bestätigte. Obwohl sich die Frauen zwischenzeitlich zerstritten haben, wertete er als Indiz, dass die Vergewaltigung auch so passiert ist. „Das Verhalten von Opfern sexueller Gewalt ist oft nicht rational erklärbar“, fügte Schroth hinzu. Schwer wog für ihn auch, dass der Mann wegen eines sehr ähnlich abgelaufenen Übergriffs vom Amtsgericht Heidenheim schon einmal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Schroth forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und elf Monaten.

Weitere Zeugen können aussagen

Das Schöffengericht schenkte der Frau Glauben, auch weil es keinen Grund sah, warum sie die Vorwürfe erfinden sollte. Die Erinnerungslücken könnten dadurch erklärt werden, so Richter Henle in seiner Urteilsbegründung, dass die psychisch labile Frau versucht habe, das Erlebte zu verdrängen.

Damit wird sich nun das Landgericht befassen müssen. Wann genau die Berufung verhandelt wird, steht noch nicht fest. In jedem Fall könnte eine neue Beweisaufnahme durchgeführt werden. Dazu könnten auch weitere Zeugen oder Gutachter gehört werden.

Da beide Seiten Rechtsmittel eingelegt haben, kann am Ende auch eine höhere Strafe als im ursprünglichen Urteil stehen.

