vor 48 Min.

Verjüngungskur bei Freien Wählern

Sie wollen für die Freien Wähler in den Gemeinderat.

16 Kandidaten sind für Gemeinderat Bibertal nominiert

Zur Nominierungsversammlung hatten die Freien Wähler Bibertal in die Schule nach Anhofen eingeladen. Der Vorsitzende Andreas Schickling freute sich über die Aufstellung einer vollständigen Kandidatenliste mit 16 Bewerberinnen und Bewerbern aus nahezu allen Ortsteilen der Gemeinde Bibertal. Die Freien Wähler erachten es nach wie vor als absolut notwendig, in der Kommunalpolitik als parteiunabhängige Gruppierung Stellung zu beziehen.

Sie treten zur Kommunalwahl am 15. März deutlich verjüngt an. Bei den ausscheidenden Gemeinderäten Leonhard Deutschenbaur, Manfred Kammerer und Gabriele Holzgräfe bedankte sich der Ortsvorsitzende für ihren Einsatz in den vergangenen sechs Jahren. Als erfahrener Gemeinderat und Dritter Bürgermeister stellt sich Hubert Wolf erneut zur Wahl. Nach der Vorstellung der Kandidaten leitete Manfred Kammerer die Nominierung, wobei der Nominierungsvorschlag einstimmig angenommen wurde.

Zur Kommunalwahl haben die Freien Wähler keinen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. Die Versammlung beschloss, den Bürgermeisterkandidaten Roman Gepperth zu einer Vorstellung einzuladen.

Die Vorstellung der Kandidaten findet in den Ortsteilen an folgenden Terminen statt:

Sonntag, 2. Februar, 14.30 Uhr, Kissendorf, Gasthaus Rudolph (mit Kaffee und Kuchen).

Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, Schneckenhofen, Schule.

Montag, 10. Februar, 19.30 Uhr, Anhofen, Schule.

Mittwoch, 12. Februar, 19.30 Uhr, Ettlishofen, Gasthaus Wolf.

Montag, 17. Februar, 19.30 Uhr, Silheim, Feuerwehrhaus.

Mittwoch, 19. Februar, 19.30 Uhr, Bühl, Traube-Saal.

Sonntag, 1. März, 15 Uhr, Echlishausen, Gasthaus Hirsch/Buck (mit Kaffee und Kuchen). (zg)

