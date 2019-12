vor 57 Min.

Verkehr ist immer ein Thema

Gemeinderäte in Kötz beraten über Anregungen von Bürgern

Von Irmgard Lorenz

Im Nachgang zur Bürgerversammlung der Gemeinde Kötz vom 7. November haben sich die Gemeinderäte mit Anregungen und Wünschen befasst, die bei der Versammlung eingebracht worden sind. In allen Fällen geht es um den Verkehr.

In Kleinkötz an der Bahnhofsstraße gibt es seit einiger Zeit auf der Südseite der Straße, also bergauf, einen Fahrradschutzstreifen. Bei der Bürgerversammlung kam die Frage, warum es in Großkötz keinen solchen Schutzstreifen gibt. Die Verwaltung merkte hierzu an, dass bei einer Kreisstraße das Landratsamt für die Anordnung eines Schutzstreifens zuständig ist. Auch die Polizei, das Staatliche Bauamt Krumbach und die Gemeinde sind bei einem solchen Verfahren zu beteiligen.

Ob ein Schutzstreifen bewilligt wird, hängt unter anderem davon ab, ob die Fahrbahn breit genug ist und ob die Belange des ruhenden Verkehrs trotz des mit einem Schutzstreifen verbundenen Parkverbots gewahrt sind. Die Gemeinderäte haben sich in ihrer jüngsten Sitzung dazu entschieden, einen Fahrradschutzstreifen an der Ortsstraße in Großkötz zu beantragen. Außerdem soll auch ein Antrag auf Schutzstreifen von Ebersbach-Limbach bis zum Abzweig Stubenweiher gestellt werden.

Auch um die mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Gemeinde ging es bei der Bürgerversammlung. Auf Bürgerwunsch wird beim Feuerwehrhaus in Großkötz künftig im Wechsel in beiden Richtungen gemessen.

Der Bürger hatte mit Blick in Nachbarorte wie Bubesheim und Wasserburg auf dauerhaft installierte Messanlagen hingewiesen. (ilor)