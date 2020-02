Verkehrsstatistik: Immer mehr Unfälle - auch wegen Smartphones

Plus Mal am Radio drehen oder schnell telefonieren: Die Zahl der Unfälle im Landkreis steigt auch wegen abgelenkter Autofahrer. Es gibt auch gute Nachrichten.

Was viele Autofahrer und Radler vielleicht schon im Gefühl hatten, bestätigt die Polizei nun: Die Unfallzahlen steigen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, das von Kempten bis Neu-Ulm über Günzburg bis Kaufbeuren reicht, gab es 2019 insgesamt 30345 Unfälle – das sind 83 pro Tag. Der Landkreis Günzburg liegt unter den Regionen in der Mitte: 4050-mal hat es dort gekracht.

Unfallgründe sind Fehler beim Abbiegen, beim Rückwärtsfahren, beim Missachten der Vorfahrt – alles durch Unaufmerksamkeit. Gut die Hälfte aller Unfälle passierten, weil die Fahrer abgelenkt waren. Bei diesem Wort wandern die Gedanken sofort zu Autofahrern, die während der Fahrt aufs Smartphone schauen oder telefonieren. Darauf legt auch die Polizei ihr Augenmerk. Auf den Autobahnen zeichnen Polizisten teilweise Szenen auf, die kaum zu glauben sind: Auf einem Video hält ein Fahrer sein Handy mit der rechten Hand ans Ohr, in der linken steckt eine Zigarette, an der er immer wieder zieht – in diesen Sekunden fährt er freihändig. Und dementsprechend schlingernd ist das Fahrzeug unterwegs. Die Strafe, wenn er mit Handy am Ohr erwischt wird: 100 Euro und ein Punkt. Doch das reiche als Abschreckung offenbar noch nicht aus, sagt Michael Keck, leitender Polizeidirektor und zuständig für das Sachgebiet Verkehr. Mehr als 2700 Fälle haben Polizisten registriert – die Dunkelziffer sei entsprechend hoch.

Polizei will nicht nur auf Smartphones am Steuer achten

Doch es ist nicht alleine das Smartphone am Steuer, auf das die Polizei in Zukunft mehr achten will. Insgesamt falle auf, dass die Fahrer abgelenkter seien. „Es ist genau so gefährlich, am Radio rumzudrehen oder sich nach dem Coffee-to-go-Becher zu strecken, der auf dem Beifahrersitz liegt“, veranschaulicht Keck. „Das ist nur eine Sekunde – aber wie schnell kann ein Unfall passieren, wenn ich dabei mit Tempo 100 unterwegs bin?“

Entsprechend zügiger sind Autofahrer für gewöhnlich auf den Autobahnen unterwegs. Deswegen sei die nicht angepasste Geschwindigkeit auf den Schnellstraßen die häufigste Unfallursache. Hierzu zählt die Polizei nicht nur Raser, sondern auch die nicht ans Wetter angepasste Fahrweise. Bei Günzburg hat es beispielsweise erst vor wenigen Wochen eine Massenkarambolage mit elf involvierten Autos auf der A8 gegeben. Die Autofahrer seien trotz Schneefalls zu schnell unterwegs gewesen, so Keck. Ein simpler Grund für die steigenden Zahlen sei auch, dass immer mehr Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs seien. Es gebe in Bayern mehr zugelassene Fahrzeuge, mehr Güterverkehr und mehr Tourismus.

Tempolimit auf Autobahnen ist eine politische Angelegenheit

Hilft da ein Tempolimit auf Autobahnen? Dazu macht die Polizei auf Nachfrage keine klaren Aussagen. Das sei eine politische Angelegenheit, sagt Guido Limmer, Vizepräsident des Präsidiums. Generell habe man wegen der schnellen Fahrer auf der linken Spur keine grundlegenden Probleme, diese liegen in anderen Bereichen. Doch wenn man bedenke, dass durch höhere Geschwindigkeit die verbleibende Reaktionszeit kleiner werde, könne man als Polizist eigentlich nicht gegen ein Limit sein, fasst Limmer es zusammen. „Manchmal regelt der Verkehr das Tempolimit auch von selber, zum Beispiel, wenn es mal wieder Stau gibt“, sagt Keck. Generelle Aussagen seien jedoch nicht möglich, man müsse einzeln prüfen, für welche Bereiche ein Tempolimit infrage komme.

Trotz der steigenden Unfallzahlen ist auch Positives zu berichten: Es gab 2019 weniger Verletzte als in den vergangenen Jahren. Im Landkreis Günzburg haben sich 634 Menschen verletzt, davon rund 80 Prozent nur leicht (Vorjahr: 710 Verletzte). Insgesamt verzeichnete die Polizei im Landkreis sieben Todesopfer und damit eines mehr als im vergangenen Jahr. Darunter war ein Autofahrer, der an einem unbeschrankten Bahnübergang in Krumbach ums Leben gekommen ist.

E-Bike-Fahrer bereiten der Polizei ein wenig Sorge

Ein wenig Sorge bereiten der Polizei die Radler und E-Bike-Fahrer – nach den Autofahrern sind sie die meist betroffene Gruppe bei den Unfällen: Es gab 130 verletzte Radfahrer. Die Zahlen steigen vor allem bei den E-Bike-Fahrern. Es sei jedoch schwierig, die oft älteren Menschen mit E-Bike zu erreichen und zu sensibilisieren, sagt Limmer. Für die jungen Radler gebe es die Verkehrsschule, die sich als sinnvoll erwiesen habe. Oftmals sind die E-Bike-Fahrer nicht schuld an den Unfällen, sind jedoch der schwächere Verkehrsteilnehmer. Man überlege, die Fahrradhändler mit ins Boot zu nehmen, die dann wiederum ihre Kunden informieren.

Im laufenden Jahr 2020 wird die Polizei verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen bei Autofahrern durchführen. Dazu soll es sowohl Routine- als auch Schwerpunktkontrollen geben. Denn auch die Zahl der Unfälle mit betrunkenen oder zugedröhnten Fahrern blieb gleich hoch – und auch hier gebe es eine enorme Dunkelziffer.

