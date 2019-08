12:51 Uhr

Vermisste Frau am Grüntensee gefunden

Die Polizei Günzburg ist über eine vermisste 48-Jährige informiert worden. Bei der Suche ist auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.

Aufgrund einer Mitteilung bei der Polizei Günzburg ist am Sonntagabend am Grüntensee eine größere Suchaktion eingeleitet worden. Wie die Beamten berichten, war eine 48-jährige Frau, die sich vermutlich in einem hilflosen Zustand befinden dürfte, als vermisst gemeldet worden.

Über eine Handyortung konnte festgestellt werden, dass sich die Frau im Wertachtal aufhielt, weshalb gegen 21.40 Uhr die Polizeiinspektion Immenstadt in die Suche einbezogen wurde. Über ein kurzes Telefonat mit der Frau, das dann abbrach, konnte ermittelt werden, dass sich die Vermisste an einem See befand, weshalb sich die Suche auf den Grüntensee verlagerte.

Das Auto der Frau konnte auf einem Wohnmobilstellplatz am See gefunden werden, sie selber wurde mit der Wärmebildkamera eines Polizeihubschraubers am Ufer des Sees ausfindig gemacht. Sie bekam anschließend ärztliche Hilfe. An der Suchaktion waren auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und diverse Einheiten der Wasserwacht beteiligt. (zg)

Themen Folgen