Vermisste Frau aus Ichenhausen tot aufgefunden

Passant fiel der Wagen der Seniorin im Raum Dillingen auf. Er stand wohl mehrere Tage an derselben Stelle.

Trauriges Ende einer Öffentlichkeitsfahndung: Die Seniorin aus Ichenhausen, die eine Woche lang vermisst worden war, ist tot. Die Polizei nimmt einen Suizid der 73-Jährigen an. Die Frau war mit ihrem Auto unterwegs. Hinweise aus Dinkelscherben und aus Tirol auf die gesuchte Person waren nicht zielführend.

Im Raum Dillingen aber fiel einem Passanten ein Pkw auf, der an einem See stand. Nach Tagen befand sich das Auto immer noch an derselben Stelle. Der Spaziergänger schaute daraufhin genauer und sah „etwas im See treiben“, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte. Der Mann verständige daraufhin die Polizei. (ioa)