vor 24 Min.

Vermisste Frau unversehrt gefunden

Eine 48-Jährige war in Günzburg am Donnerstag gegen 23 Uhr vermisst gemeldet worden. In der Nacht lief eine Suche der Polizei an.

Am Freitagmorgen begann dann ein größerer Einsatz. Die Feuerwehren Günzburg und Reisensburg, die Wasserwacht Thannhausen, ein Diensthundeführer aus Weißenhorn, eine Rettungshundestaffel, die DLRG Leipheim/Günzburg/Neu-Ulm und ein Polizeihubschrauber wurden alarmiert, ebenso gab die Polizei eine Öffentlichkeitsfandung heraus.

Die Feuerwehr war mit zwei Booten im Einsatz. Die Frau wurde aber gegen 9 Uhr nördlich von Günzburg an einem der Seen unversehrt gefunden und wurde ärztlich behandelt. Als die Suche beendet werden konnte, waren noch nicht alle Einsatzkräfte am Ort gewesen. obes, cki

