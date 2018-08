vor 50 Min.

Vermisster Kammeltaler taucht im Unterallgäu auf

Angehörige hatten den Mann am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Daraufhin begann eine Suchaktion.

Eine aufmerksame Anwohnerin hat einen vermisst gemeldeten 89-jährigen Kammeltaler im Hof eines Anwesens in Eppishausen im Unterallgäu gefunden. Angehörige meldeten ihn am Sonntagabend als vermisst, nachdem er seinen Wohnsitz in Kammeltal mit seinem Fahrrad verlassen hatte und nicht mehr zurückgekehrt war, teilt die Polizei mit.

Die Polizei suchte ihn mit mehreren Beamten und Diensthunden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Als er von der Anwohnerin am Montag um 7 Uhr morgens aufgefunden wurde, bestand ein Verdacht auf Unterkühlung. Deshalb wurde der Rentner in ein Krankenhaus gebracht. (zg)

