vor 52 Min.

Versteigerung: Günzburger Volksfestzelt wird zur Fundgrube

Uhren, Modeschmuck, Handys und Digitalkameras waren wie am Wühltisch beim Sommerschlussverkauf zur Vorabbesichtigung aufgereiht. Am Ende hatte alles neue Besitzer gefunden. Knapp 4000 Euro waren nach Abzug der Unkosten für die Stiftung „Ein Herz für Günzburg“ zusammengekommen.

Für Schnäppchenjäger wird der Ort, wo normalerweise Hähnchen und Haxen serviert werden, zur gefragten Adresse. Die Schau- und Kauflustigen haben aber Appetit auf etwas ganz anderes.

Von Walter Kaiser

Die Gelegenheit war günstig. Denn das Volksfestzelt war für Schnäppchenjäger zu einer wahren Fundgrube geworden. Rund 400 Fundsachen waren am Samstagnachmittag versteigert worden. Auktionator Georg Weishaupt brachte alles an den Mann und die Frau. Von A wie Armbanduhr bis Z wie Zubehör für das Smartphone war fast alles zu haben, was der Mensch verliert, vergisst oder achtlos beiseitestellt. Am Ende der zweieinhalbstündigen Versteigerung waren knapp 4000 Euro in der Kasse, nach Abzug der Unkosten geht der Großteil des Geldes an die Stiftung „Ein Herz für Günzburg“.

30 Minuten, um die Exponate anzuschauen

Vor Beginn der Versteigerung hatten die zahlreichen Interessenten - das Festzelt war fast zur Hälfte gefüllt – eine halbe Stunde Gelegenheit, die Angebote in Augenschein zu nehmen. Auf einem langen Tisch waren die „Kleinigkeiten“ aufgereiht: Uhren, Modeschmuck, Handys, Digitalkameras oder E-Books. Die feilgebotenen Bekleidungsstücke jeglicher Art erinnerten an die Wühltische beim Sommerschlussverkauf.

Auf der Bühne waren Plüschtiere, Spielsachen und Rucksäcke aufgereiht, vor den ersten Bierbänken standen Dutzende von Fahrrädern – mal fast neu, mal eher lädiert. Am Ende war alles weg.

Retter Legoland

Organisiert hatten die Versteigerung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürger-Service-Centers der Stadt. Sie betreuen auch das Günzburger Fundbüro. Mindestens sechs Monate müssen Fundsachen dort deponiert werden, ehe sie versteigert werden dürfen. Was zuletzt im Stadtgebiet gefunden wurde, hätte für die Auktion nicht ausgereicht. Umso dankbarer war Georg Weishaupt, der Leiter des Ordnungsamtes, den Zuständigen von Legoland, die einen Gutteil der Fundsachen für den guten Zweck zur Verfügung gestellt hatten.

Ein etwa 70 Jahre altes Mofa mit einem Sachs-Motor und etlichen liebevollen Details war, finanziell gesehen, der Höhepunkt des Nachmittags. Bis auf 150 Euro hatten sich die Interessenten nach oben gesteigert. Das meiste war deutlich günstiger zu haben.

Sechs Euro waren das Höchstgebot für einen großen Teddybären oder ein Jugendfahrrad. Funktionsfähige Handys, deren Daten vorab gelöscht wurden, oder Digitalkameras waren für um die 20 Euro über den Tresen gegangen.

Wer vergisst einen Kinderwagen?

Kann man einen Kinderwagen vergessen? Offenbar schon. Zusammen mit etlichem Zubehör brachte das gute Stück 32 Euro ein. Auch eine Mundharmonika nebst Notenblättern kam unter den Hammer und fand für zehn Euro einen neuen Eigentümer. Uhren, Modeschmuck und Sonnenbrillen gab’s im kleinen Paket, ähnlich wie Hosen, T-Shirts oder Jacken. Selbst scheinbar Unverkäufliches fand einen Abnehmer: Für fünf defekte Handys zum Ausschlachten waren stolze 110 Euro geboten worden.

Angesichts der Fülle der Angebote zog sich die Auktion dahin. Georg Weishaupt und seine unmittelbaren Helfer Armin Endres und Achim Eberhardt gaben deshalb nach zwei Stunden etwas Gas. Auf die letzten Fahrräder und City-Roller wurden noch ein Handy, eine Digitalkamera oder ein Spielzeug draufgepackt – wer das nötige Sitzfleisch mitgebracht hatte, konnte zum Ende das ultimative Schnäppchen ergattern.

Fast 4000 Euro kommen zusammen

Georg Weishaupt, der gelassen und routiniert seine dritte Volksfestversteigerung über die Bühne brachte, zog ein „sehr positives“ Fazit. Knapp 4000 Euro waren für den guten Zweck in die Kasse gekommen. Und Spaß hat das Ganze auch noch gemacht. Selbst jenen, die beim Bieten nicht zum Zuge gekommen waren oder das muntere Treiben nur als Zaungäste beobachtet hatten.