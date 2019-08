14:43 Uhr

Verstopfter Kamin führt in Ichenhausen fast zu Tragödie

Das ist das Gerät, das Einsatzkräften eine zu hohe Kohlenmonoxid-Belastung anzeigt. Ohne diese Information sind sie selbst in Gefahr.

Vater und Tochter waren durch Kohlenmonoxid-Vergiftung benommen. Die Feuerwehr evakuierte aus zwei Reihenhäusern acht Personen.

Von Mario Obeser

Ursprünglich wurde der Rettungsdienst Sonntagfrüh gegen 5.30 Uhr nach Ichenhausen gerufen, weil die vier Jahre alte Tochter der Familie benommen war und über Kopfschmerzen klagte. Als der Rettungsdienst eintraf, schlugen bereits beim Betreten der Wohnung die mitgeführten Kohlenmonoxid-Melder Alarm.

Zwischenzeitlich wurde auch der Vater der Familie vermisst, der sich ungewöhnlich lange bereits im Keller befand, um dort nach der Heizung zu schauen. Einer der Sanitäter ging nach draußen, um über die Integrierte Leitstelle Donau-Iller darüber zu informieren, dass vermutlich Kohlenmonoxid im Spiel ist und die Feuerwehr nachgefordert werden müsse.

Sanitäter begibt sich in große Gefahr, um den Vater zu retten

Der zweite Sanitäter schaute nach dem Mann im Keller und fand diesen stark benommen am Boden liegend vor. Er packte den Mann und brachte ihn aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit. Er riskierte dabei, selbst das farb- und geruchslose Gas einzuatmen, was im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben kann.

Die Feuerwehrkräfte evakuierten insgesamt acht Personen aus den beiden Reihenhäusern, die eine gemeinsame Heizung nutzen. Sie belüfteten die Räumlichkeiten.

Rußpartikel und Regenwasser bildeten einen Klumpen

Der hinzugezogene Kaminkehrer stellte ein Problem mit dem Kamin fest. Rußpartikel hatten sich wohl durch den Starkregen mit dem Wasser verbunden, worauf sich ein Klumpen bildete. Und der verstopfte den Kamin, was ein Abziehen der Rauchgase verhinderte. So konnte sich Kohlenmonoxid im Gebäude sammeln. Der Vater und die Tochter wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Welche Gefahr birgt Kohlenmonoxid? Bei erhöhter Konzentration kommt es zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Sehstörungen. Steigt der Wert weiter, folgen Verwirrtheit, plötzlich einsetzende, kurz andauernde Bewusstlosigkeit, Brustschmerz, Atemstörungen, hoher Puls, erhöhte Atemfrequenz und Schwäche. Ist die Konzentration noch höher, kommt es zu Symptomen wie Blutdruckabfall, Atemstillstand, Lungenödem, Krampfanfälle und Herz-/Kreislaufstillstand – bis hin zum Tod.

Großeinsatz der Hilfskräfte

Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswägen aus Günzburg, Jettingen und Kötz, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Die Feuerwehr Ichenhausen rückte mit mehreren Fahrzeugen und 21 Kräften an. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Günzburg und der Autobahnpolizei Günzburg waren im Einsatz. (mit zg)

