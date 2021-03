14:46 Uhr

Versuchte sexuelle Erpressung im Landkreis Günzburg

Ein Mann aus dem Landkreis Günzburg erhält von einem Unbekannten eine E-Mail-Nachricht, der angeblich Zugriff zu Sexvideos auf dessen Computer hat. Er will deshalb mehr als 1600 Euro.

Ein Mann aus dem Landkreis Günzburg erhält von einem Unbekannten eine E-Mail-Nachricht, der angeblich Zugriff zu Sexvideos auf dessen Computer hat. Er will deshalb mehr als 1600 Euro.

Ein 67-jähriger Mann hat am vergangenen Montag eine dubiose E-Mail-Nachricht erhalten. Laut Polizei wurde ihm von einem unbekannten Täter mitgeteilt, dass auf seinem PC angeblich ein Trojaner installiert sei. Der Täter habe vollen Zugriff auf dessen Computer und sei dort auf Sexvideos gestoßen. Zudem sei der Mann bei obszönen Handlungen gefilmt worden. Der Mann sollte deshalb innerhalb von 48 Stunden 1650 Euro in der Kryptowährung Bitcoin überweisen, ansonsten würden die Aufnahmen an alle E-Mail-Kontakte des Täters verschickt werden. Der 67-Jährige durchschaute jedoch den Erpressungsversuch und informierte die Polizeiinspektion Burgau. (zg)

Themen folgen