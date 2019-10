vor 33 Min.

Verwaltung speichert Daten in die Cloud

Wie die Gemeinschaft Kötz-Bubesheim künftig mehr Sicherheit erreichen will

Von Sandra Kraus

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Kötz-Bubesheim steht eine größere Investition im EDV-Bereich an. Einstimmig beschloss die Gemeinschaftsversammlung bei ihrer Sitzung in Bubesheim zwei neue Hostsysteme zu kaufen. Die alten sind aus dem Jahr 2014 und reichen vor allem aufgrund der gestiegenen Anforderung an Speicherplatz nicht mehr aus.

Um eine noch größere Datensicherheit zu bekommen, werden sich die Systeme nicht nur gegenseitig replizieren. Zusätzlich werden die Daten in einer Cloud abgelegt. Die Hardware kostet brutto 26500 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Installation, die die beauftragte EDV-Beratung Stocker auf 30 bis 40 Stunden schätzt, und die monatlichen Kosten für die Cloud-Lösung. Datenschutzbeauftragte Eleonore Elbs hatte die Cloud aus Sicherheitsgründen als zusätzlichen Speicherort empfohlen, da sich die zwei Hostsysteme zwar gegenseitig spiegeln, aber in einem Raum und in einem Schrank untergebracht sind. Sollte zum Beispiel ein Wasserschaden eintreten, wären bei dieser Raumsituation die Daten in beiden Systemen vernichtet. Wie von den Kommunen im Landkreis Günzburg wurde Elbs auch von der VG einstimmig als Datenschutzbeauftragte für die VG bestellt und der damit verbundenen Zweckvereinbarung einstimmig zugestimmt.

Von der EDV und den Daten ging es thematisch weiter zu den Zahlen. Kämmerin Silvia Quenzer präsentierte dem achtköpfigen Gremium die Jahresrechnung 2018. Sowohl Verwaltungshaushalt als auch Vermögenshaushalt lagen über den geplanten Ansätzen. Der Verwaltungshaushalt schloss mit 1,033 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 235000 Euro. „Wir sind weiter dabei den Haushalt zu optimieren. Es gilt so wenig wie möglich auszugeben und trotzdem handlungsfähig zu sein“, gab Kämmerin Quenzer ein klares Ziel vor. Schulden wird die VG Ende des Jahres noch in Höhe von 1,045 Millionen Euro haben. Bis 2026 sollen diese komplett zurückgezahlt sein. Finanziert wird die VG hauptsächlich durch die Umlage der Mitgliedsgemeinden.

Pro Einwohner mussten 2018 183,85 Euro bezahlt werden. Kötz zahlte 595000 Euro ein und Bubesheim 282000 Euro. Das meiste Geld ausgegeben wird für Personal (565000 Euro) und die sächlichen Ausgaben (233000 Euro). In der VG waren 2018 14 Voll- und Teilzeitkräfte beschäftigt und zwei Auszubildende. Die ordentlich hohe Rücklage (264000 Euro) würde Kämmerin Quenzer in den nächsten Jahren gerne abschmelzen und für Investitionen nutzen. „Das entlastet dann die Einzelhaushalte von Kötz und Bubesheim“, so Quenzer. Ein umlagefinanzierter Haushalt brauche keine so hohe Rücklage. Nach dem Jahresergebnis 2018 ging es noch um das des Jahres 2017. Hier hatte bereits die örtliche Prüfung stattgefunden. Gerhard Sobczyk fasste für den Rechnungsprüfungsausschuss zusammen: „Es war alles vorbildlich.“ Die nötige Entlastung wurde einstimmig erteilt.

