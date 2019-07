vor 43 Min.

Veteranen stellen sich für Zukunft auf

Ein verjüngter Vorstand und neue Aufgaben für Hochwanger Traditionsverein

Die Hochwanger Veteranen stemmen sich mit der Wahl des neuen Vorsitzenden Holger Spengler und der Verjüngung des gesamten Vorstands gegen den allgemeinen Trend, mit dem viele Soldaten- und Veteranenvereine zu kämpfen haben. Das Aufgabenfeld schwindet, da die Veteranen des Zweiten Weltkrieges immer weniger werden. In Hochwang leben noch drei, einer von ihnen musste harte Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verbringen.

Mit Aussetzung der Wehrpflicht bekamen die Soldatenvereine einen weiteren Schlag versetzt, da von diesem Zeitpunkt für viele schlicht die Identifikation mit diesen Vereinen fehlte und die Mitgliederzahlen stetig zurückgingen. Die Hochwanger sind seit der Wahl im Januar aber zuversichtlich, die Trendwende geschafft zu haben. Man zählt wieder zu den konstant mitgliederstarken Vereinen im Ort, der Verein wird von einem Offizier der Reserve sowie einem Einsatzveteranen geführt. Außerdem gehört dem Vorstand ein aktiver Offizier der Luftwaffe neben weiteren hoch motivierten Mitgliedern an.

Eine ähnlich positive Trendwende haben im Stadtgebiet Ichenhausen auch die Vereine in Autenried und Rieden geschafft, teilt der Soldaten- und Kameradschaftsverein Hochwang mit. In Hochwang wurden dabei auch neue Wege eingeschlagen, wie der Weg über soziale Medien und die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Ichenhausen. Gerade der letzte Punkt hat alle Erwartungen des Vereins übertroffen und soll ein fester Punkt im Jahresprogramm werden.

Der Hochwanger Soldaten- und Kameradschaftsverein hat im Mai zum 60-jährigen Bestehen des Ehrenmals für die Gefallenen der Gemeinde dessen Außenanlagen erneuert. Im Mai 1959 wurde dieses Ehrenmal gesegnet und an die Hochwanger übergeben. 60 Jahre später machten sich etliche Mitglieder des Vereins an den Abbau der Außenanlage sowie die komplette Neugestaltung. In nicht einmal 100 Stunden gelang den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern hier eine komplette Neugestaltung der Außenanlage. Dieses kurze Zeitfenster schafften die Hochwanger mit Unterstützung der Stadt Ichenhausen sowie des Bauhofes Ichenhausen.

Für den Hochwanger Verein gilt es weiterhin, den Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen: die Vergangenheit und das Erinnern an die Gefallenen und Vermissten sowie die Gegenwart, in der Soldaten der Bundeswehr weltweit im Einsatz sind und waren, unter anderem auch Hochwanger. (zg)

