12:00 Uhr

Veteranenverein aus Harthausen ist in Jubelstimmung

Der Veteranen- und Soldatenverein besteht seit 100 Jahren. Was zu diesem besonderen „Geburtstag“ alles geplant ist.

Von Peter Wieser

Die Festschrift ist so gut wie fertig. Zu einem runden Vereinsjubiläum, vor allem, wenn es sich auch noch um das 100-jährige handelt, gehört eine solche dazu. „Wir wollen die Geschichte des Vereins wieder ins Gedächtnis bringen“, sagt Alexander von Riedheim, der Vorsitzende des Veteranen- und Soldatenvereins Harthausen.

Der Erste Weltkrieg, in dem auch vier Männer aus Harthausen gefallen waren, war gerade zu Ende, als am 16. Februar 1919 zunächst die Gründung eines Vereins besprochen werden sollte. Da sämtliche 28 Anwesende – die meisten von ihnen waren Kriegsteilnehmer – die Entstehung eines solchen Vereins befürwortet hätten, sei man gleich zur Gründung und zur Wahl des Vorstands geschritten, so heißt es im Gründungsprotokoll. Gerade einmal drei Jahre später beschaffte sich der Verein, damals für 18600 Reichsmark, seine Fahne. Auf der Vorderseite zeigt sie den Heiligen Georg, auf der Rückseite den Bayerischen Löwen. Die Fahnenweihe am 23. Juli 1922 wurde groß gefeiert.

Zwei wichtige Termine

„Wir sind ein stiller Verein“, sagt Schriftführer Karl Mayer. Viel Vereinsleben gebe es nicht, dafür aber zwei wichtige Termine: Einer ist die jährliche Generalversammlung, der zweite findet eine Woche nach dem Volkstrauertag mit dem Ehrengedenken am Ehrenmal unterhalb des Sommerkellers mit einem Fackelzug der Feuerwehr und einem vorausgehenden Gottesdienst statt. Früher befand es sich gegenüber der ehemaligen Schlossschenke, 1963 wurde es an seinen heutigen Platz verlegt. 1995 bauten die Vereinsmitglieder zum Schutz des eichenen Kreuzes, das einen lebensgroßen geschnitzten Christus mit Dornenkrone zeigt, einen Bildstock.

Auch wenn es im Veteranen- und Soldatenverein Harthausen eher etwas ruhiger als in anderen Vereinen zugeht, diesen zu den aussterbenden zählen zu müssen, dürfte nicht der Fall sein. Rund 40 Mitglieder, davon zwei weibliche, zählt der Verein derzeit und er zeigt nach wie vor Präsenz bei allen kirchlichen Festen. „Es ist wichtig, dass unsere Vereine zusammenhalten“, bemerkt Georg Mayer. In Harthausen sei dies ein Miteinander und beruhe auf Gegenseitigkeit. Beim Jubiläum, das am Sonntag, 2. Juni gefeiert wird, werden die anderen Vereine dabei sein und den Veteranen- und Soldatenverein mit unterstützen. „So ein Verein darf nicht aussterben, die Vereine gehören zum Dorf“ und „Es soll ja auch ein schönes Fest werden“, sagen Tobias Messerschmid vom Container-Team Harthausen und Sandra Glocker, die Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr. Valentin Eberhard, ebenfalls vom Container-Team, fügt hinzu: „Gerade bei den Jüngeren sollte man die Erinnerungen an die beiden Weltkriege wachhalten.“ Zumal im Zweiten Weltkrieg zwölf Männer aus Harthausen gefallen seien.

Bei schlechtem Wetter geht es ins Gründungslokal

Das Jubiläumsfest beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst, bei schönem Wetter im Freien vor dem Sommerkeller. Im Anschluss finden die Festlichkeiten mit einem Frühschoppen und Mittagessen mit der Bevölkerung und den Harthauser Vereinen statt – bei schlechtem Wetter im Saal des Sommerkellers. Dort, wo vor 100 Jahren die Gründung stattfand. Mit dabei sein wird auch der Patenverein, der Krieger- und Soldatenverein Rettenbach.

Musikalisch wird die Partyband Reset unterhalten, das mag für einen Veteranenverein und bei einem Fest in einem nicht ganz so großen Rahmen etwas ungewöhnlich klingen, aber: Zwei der Bandmitglieder kommen aus Harthausen, also ist das Ehrensache. Und wie blickt der Verein in die Zukunft? „Wir machen weiter wie bisher“, sagt von Riedheim. Wichtig sei, dass der Verein aufrechterhalten wird, auch die Jugend sei da, wenn man sie brauche. Vielleicht werde der eine oder andere Mitglied, betont Georg Mayer. Das sei „keine so große zeitliche Belastung und so große Entscheidungen werden da nicht getroffen“, fügt Karl Mayer hinzu.