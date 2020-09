vor 18 Min.

VfL Günzburg testet gegen RW Laupheim

Für Pascal Buck und seine Teamkollegen aus dem VfL Günzburg geht es an diesem Freitag, 25. September 2020, in die Generalprobe für die Drittliga-Spielzeit.

Der Drittliga-Aufsteiger findet auf den letzten Drücker einen passenden Gegner für diesen Freitag, 25. September 2020. Wie die Fans an Eintrittskarten kommen.

Jetzt klappt es also doch noch mit der erwünschten Generalprobe vor Zuschauern: An diesem Freitagabend (25. September 2020) absolviert der Handball-Drittligist VfL Günzburg in der heimischen Rebayhalle ein Freundschaftsspiel gegen den Württembergligisten RW Laupheim. Anpfiff ist um 20.15 Uhr.

Viel mehr als ein normaler Test

Für die Günzburger ist es viel mehr als ein normales Testspiel. Nach Monaten des Wartens dürfen sie endlich wieder vor Zuschauern spielen. 141 Besucher sind zugelassen; einige wenige Eintrittskarten waren am Freitagvormittag noch verfügbar.

Seit dem Bayernligaspiel in Rimpar am 8. März 2020 durfte die Mannschaft um Rückraum-Ass Pascal Buck zunächst gar keinen Sport mehr machen, um sich im Lauf der folgenden Monate schrittweise an eine normale Vorbereitung herantasten. Nach Wochen des Bangens, des Konzepte-Erstellens und des endlos scheinenden Wartens auf die Bestätigung des zuständigen Gesundheitsamtes öffnet die alt-ehrwürdige Rebayhalle nun also wieder Tür und Tor für Sportler und Zuschauer.

Generalprobe für den Saisonauftakt

Als Testlauf gilt die Partie nicht nur aus rein sportlichen Erwägungen. Das mühsam ausgetüftelte Hygienekonzept wird zeigen müssen, was es kann – und an welchen Kleinigkeiten es möglicherweise noch hakt. Immerhin steht dem Aufsteiger am 3. Oktober das erste Drittliga-Punktspiel ins Haus und dann muss alles passen – mit bis zu 354 zugelassen Zuschauern.

Ursprünglich war der finale Test vor Saisonbeginn gegen den Zweitligisten TuS Fürstenfeldbruck geplant. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Münchner Raum haben sich die Verantwortlichen der Oberbayern kurzfristig für eine Absage entschieden, da die Gesundheit und der Infektionsschutz absolute Priorität genießen (wir berichteten).

Tickets werden nur online angeboten

Eintrittskarten zum Preis von 3,99 Euro gibt es noch bis Freitag, 25. September, 18 Uhr, über einen Link auf der VfL-Homepage (www.handball-guenzburg.de). In der Halle werden keine Tickets verkauft. (ica, zg)

