Vhs Günzburg: Vorsichtiger Ausweg aus der Krise

Plus An der Volkshochschule in Günzburg soll der Unterricht ab dem 15. Juni beginnen. „In abgespeckter Form“, wie der stellvertretende Leiter Norbert Mäusle sagt.

Von Andreas Brücken

Im Haus der Bildung weisen bunte Aufkleber auf dem Boden und Informationstafeln eindeutig den Besuchern den Weg. Die Mitarbeiter der Bildungseinrichtung haben das Haus für die Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause für den Publikumsverkehr fit gemacht. Der stellvertretende Leiter und Geschäftsführer Norbert Mäusle deutet auf die Pfeile und Hinweise, die in Zukunft verhindern sollen, dass sich die Besucher der Volkshochschule (Vhs) in der Corona-Zeit zu nahe kommen. Neben den vorgeschriebenen Maßnahmen will Mäusle seinen Gästen und Mitarbeitern ein gutes Gefühl geben, dass in der Vhs alles für die Sicherheit getan wird, wie er sagt. „Die Gesundheit unserer Besucher ist unser oberstes Gebot.“ Um die notwendigen Abstandsregeln einzuhalten, wurden im Gebäude unter anderem Kurszimmer verlegt.

Vhs: Integrationskurse bringen Struktur in den Alltag

Ab Mitte Juni sollen im Haus der Bildung wieder die ersten Kurse nach dem Lockdown vor rund drei Monaten starten. Allen voran werden die Integrationskurse für ausländische Mitbürger den Betrieb wieder aufnehmen. Für die Teilnehmer der Berufssprachkurse sind die Unterrichtsstunden für ihre Einbürgerung verpflichtend oder notwendig, um eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle antreten zu dürfen. Doch nicht nur der vorgeschriebene Abschluss ist für die Kursteilnehmer von Bedeutung, wie die Integrationsbeauftragte der Vhs, Nathalie Charlet betont: „Der regelmäßige Besuch der Kurse bedeutet für viele Teilnehmer auch eine wichtige Struktur im Alltag.“ Nicht selten fänden Flüchtlinge in der Klassengemeinschaft der Volkshochschule die ersten sozialen Kontakte in einem für sie fremden Land, erklärt Charlet und ergänzt, dass besonders für Flüchtlinge ohne Familie die Zeiten ohne Unterricht sehr einsam waren. Dass die Integration, wie sie an der Vhs betrieben wird, seit drei Monaten brach liegt, sei schwer zu verstehen, sagt die Lehrerin.

Wie groß das Interesse an den Kursen ist, zeigt die Teilnahme am Onlineunterricht, fügt Mäusle hinzu: „Nahezu alle Schüler, insbesondere die der Integrationsklassen, haben unsere Angebote wahrgenommen.“ Doch stellt der Pädagoge klar, dass Anleitungen für Yogaübungen oder Fremdsprachen via Internet keine Alternative zum Präsenzunterricht sein können: „Der persönliche Kontakt ist das, was unsere Teilnehmer erwarten.“ Schließlich seien die Kurse für viele Menschen nicht nur schnöde Unterrichtsstunden, sondern der Treffpunkt für langjährige Freundschaften.

Rücksicht auf die Corona-Risikogruppen notwendig

Eine Tatsache, die dem Vhs-Geschäftsführer sichtlich Sorgen macht. „Wir müssen Rücksicht auf unsere älteren Schüler nehmen, zu denen einige auch den Risikogruppen angehören.“ Mit der Wiederaufnahme dieser Kurse sei man deshalb zunächst zurückhaltend, erklärt Mäusle und blickt in die Zukunft: „Wir bereiten uns auf einen Neustart in abgespeckter Form vor.“ So sind die insgesamt zehn Außenstellen der Vhs derzeit coronabedingt geschlossen. Von rund 100 Kursleitern haben sich etwa ein Dutzend Referenten bereit erklärt, ein Konzept für das verbleibende Semester zu entwerfen.

Derweil befinden sich die Kursleiter im Dilemma, wenn interessierte Teilnehmer zwar wieder den Unterricht besuchen dürfen, während Risikogruppen nicht vom Lernstoff abgehängt werden sollen. „Statt neuen Lektionen vertiefen wir lediglich bis zum Herbstsemester die bisherigen Inhalte“, erklärt Mäusle.

Spenden für Volkshochschule statt Rückzahlung der Gebühren

Allen Schwierigkeiten zum Trotz spricht er von den ersten Tagen der Corona-Katastrophe mit positiven Erinnerungen: „Wir haben eine unglaublich starke moralische Unterstützung unserer Mitglieder erfahren.“ Rund 70 E-Mails seien gleich am ersten Tag der Schließung eingegangen. Die Botschaft der Verfasser: Sie haben als Kursteilnehmer auf eine Rückzahlung der Gebühren verzichtet und stattdessen den Betrag der Volkshochschule gespendet.

Mit Blick in die Kasse steht die Bildungseinrichtung ohnehin vor schwierigen Zeiten, wie Mäusle sagt. Während sich er und seine neun Kollegen aktuell in Kurzarbeit befinden, hoffen alle Beteiligten auf Unterstützungen wie der Soforthilfe des Freistaates. „Es gibt zwar noch keine sicheren Zahlen, doch steht fest, dass wir finanziell sehr gebeutelt werden, weil unsere stärksten Monate in diesem Jahr durch die Corona-Krise ausgefallen sind."





