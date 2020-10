vor 32 Min.

Vhs Günzburg zu 30 Jahren Deutsche Einheit: Schreiben wir über Demokratie!

Die Volkshochschule Günzburg und ihr „Projekt mit offenem Ende“. Wie die Günzburger Zeitung diese Aktion unterstützt.

Schon lange haben sich die Volkshochschulen in Deutschland auf eine „Lange Nacht der Demokratie“ vorbereitet, die am Vorabend des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit hätte gefeiert werden sollen. Doch die Corona-Pandemie hat auch das verhindert. Abrücken von dem Plan will die Volkshochschule (Vhs) Günzburg dennoch nicht. Sie lädt die Bürger der Stadt und des Landkreises Günzburg ein, sich über Demokratie Gedanken zu machen und diese aufzuschreiben.

Nathalie Charlet, eine der Initiatorinnen der Vhs, betont die Bedeutung der Demokratie, indem sie an einen der bekanntesten deutschen Schriftsteller erinnert: „Im Jahr 1949 trat Thomas Mann in der Frankfurter Paulskirche erstmals nach dem Krieg öffentlich auf und sprach von dem Wert der Demokratie: Sie sei – sagte er – kein ,gesichertes Gut‘, sie benötige daher ,Selbstbesinnung‘ und ,Bewusstmachung‘.“ 71 Jahre später erlebt die Demokratie schwierige Zeiten und sieht sich in Deutschland und Europa, ja gar weltweit, mit ungeheuren Herausforderungen und Gefahren konfrontiert, wie Charlet sagt: „Ihr droht die Verwahrlosung.“

Die Volkshochschule Günzburg lädt zum Austausch ein

Dem will die Vhs Günzburg entgegentreten und lädt zum Austausch ein. Wie funktioniert das? Jeder Bürger kann der Volkshochschule ein schriftliches (und gerne auch bildliches) Statement zu Demokratie senden. Leitgedanken und Fragen könnten folgendermaßen lauten:

Was bedeutet Demokratie für mich?



Welche Erfahrungen habe ich mit der Demokratie gemacht?



Was ist für mich das Wichtigste an der Demokratie?



Was würde mir fehlen ohne sie?



Was soll Demokratie können?



Was muss die Demokratie aushalten (können)?



Wie viel Positives kann Demokratie in die Zivilgesellschaft bringen?



Wer muss in schwierigen Zeiten auf die Demokratie aufpassen?



Wahlen alleine machen keine Demokratie aus. Was noch?



Die Vhs ist gespannt auf das „Projekt mit offenem Ende“ und möchte die Beiträge sammeln und sie in nächster Zeit – je nach Anzahl – in Form eines Heftes oder Posters veröffentlichen.

Die Günzburger Zeitung unterstützt diese Aktion. Einzelne Beiträge, so ist jedenfalls der Plan, sollen in der Zeitung abgedruckt und auf der Homepage der Volkshochschule veröffentlicht werden.

Die Vhs Günzburg freut sich über die Demokratie-Statements der Bürger, die per Mail an info@vhs-guenzburg.de (Stichwort: Demokratie) geschickt werden können. Ansprechpartnerin bei Fragen ist Nathalie Charlet. Ihre Mailadresse lautet Nathalie.Charlet@vhs-guenzburg.de (zg)

