vor 32 Min.

Viel Arbeit mit einem Bäumchen in Leipheim

Das ist das Bäumchen, um das man sich so bemüht hat – also nicht das hinten, sondern das vorne.

Was Werner Schwung in seinem Wohnort erlebt hat, kann er selbst kaum glauben.

„Zum Schmunzeln und Nachdenken“, schreibt Werner Schwung, sei das, was er erlebt habe. Mit seiner Frau „und netten Nachbarn um uns herum“ wohnt er in einem Stadtteil Leipheims.

„Wir verbringen unsere Freizeit mit Fahrradfahren, spazieren gehen, Garten- und Hausarbeit oder Lesen. Bei diesem schönen Wetter auf der Terrasse, denn zur Zeit ist ja nicht viel geboten – sollte man meinen. Als wir vor ein paar Tagen von einer Radtour zurückkamen, steckte ein Holzpflock mit roter Markierung in der Grünfläche vor unserem Grundstück. Warum, wieso, weshalb? Ich dachte zuerst an die neue Tempo-30-Zone im gesamten Ort. Aber nein – ein Schild hier ergibt doch keinen Sinn! Ein Schild „Kein Hundeklo“, das würde Sinn ergeben. Endlich hat die Verwaltung mit mir Mitleid, da ich die Grünfläche immer mähe und mit den Hundehinterlassenschaften so meine Probleme habe. Mein Nachbar wusste auch nicht was hier passiert, sagt mir aber, dass zwei Personen mit Fahrzeugen kurz zuvor den Pflock begutachtet haben. Das Hundekloschild hält er aber eher für unwahrscheinlich.

Und er hatte recht. Ein paar Tage später ging es vor unseren Häusern rund. Ein Bagger und ein Traktor mit großem Anhänger rollten an. Was wollen denn die? Dort wo der Pflock eingeschlagen war, wurde ein Loch gebaggert, der Humus aufgeladen und abtransportiert. Jetzt dämmerte es uns. Vor nicht allzu langer Zeit wurden zwei Sträucher, Hagebutte und Sommerflieder zurückgeschnitten, leider bis knapp über dem Boden. Arme Vögel und Schmetterlinge! Auch ein maroder Baum wurde gefällt. Hier wird bestimmt ein neuer Baum gepflanzt.

Großes Aufgebot mit Bagger und vier Männern

Am nächsten Tag erneut großes Aufgebot, Bagger, Transporter mit Anhänger, Pritschenwagen mit Anhänger und vier Männer vom Fach: Schwere Arbeit, Dreimeterbäumchen runter vom Hänger, rein ins Loch, Humus drauf, vier Pflöcke abladen und begutachten. Alles ohne Mundschutz, schwitzend und nah beieinander. Und weg waren sie wieder, ohne den Baum zu befestigen. Zwei Herren kamen später in einem Fahrzeug vorbei und besichtigten das Bäumchen. Das Ergebnis schien ihnen nicht zu gefallen, denn anschließend rückten zwei Arbeitskräfte mit zwei Fahrzeugen wieder an. Baum raus, anderer Baum rein, selbes Prozedere wie davor. Wahrscheinlich, so mein Gedanke, wird dieser nochmals ausgetauscht, denn sie haben ihn wieder nicht befestigt. Weit gefehlt, denn nach geraumer Zeit kamen erneut der Bagger und ein Transporter. Mit dem Bagger wurden drei von den vier Pfosten um den Baum in den Boden gedrückt. Kontrolliert, fertig und Tschüss bis zum nächsten Mal.

Im Stundentakt ging es weiter. Wieder ein Transporter mit Anhänger, ein Kastenwagen. Drei Arbeiter befestigten endlich eine Querlattung und banden den Baum fachgerecht an. Der übrige Pfahl wurde aufgeladen und weiter.

Dann kam bestimmt noch jemand zum Eingießen, sollte man meinen. Nein, wieder nicht richtig. Wieder rückten ein Bagger und ein Pritschenwagen mit Anhänger an. Zwei Mann verteilten den vom Bagger abgeladenen Rindenmulch um den Baum. Fertig? Äh… nein – erneut eine Stunde später fuhr ein Pritschenwagen vor. Und? Zwei Mann gossen den Baum nun endlich ein. Jetzt fehlt nur noch der Bürgermeister, der diese Aktion begutachtet und abnimmt!

Als ich von meinem wahren Traum aufwachte, schwelgten wir – ich, meine Frau und über dem Zaun meine Nachbarn – in der Vergangenheit. Damals wäre ein Verantwortlicher gekommen und hätte uns gefragt, was für einen Baum wir wollen. Einen Apfelbaum, wenig Dreck und wir haben etwas davon.

Dann wäre ein Transporter gekommen, zwei Mann wären ausgestiegen, hätten das gesamte Equipment dabeigehabt und der Apfelbaum wäre in kurzer Zeit gepflanzt worden.

Nach dieser schweren Arbeit hätten die Arbeiter die Nachbarn nach einem Bier gefragt und alles wäre – Prost und danke von uns Nachbarn – gut gewesen und die Umwelt wäre zudem geschont worden.“ (zg)

Themen folgen