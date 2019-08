vor 28 Min.

Viel Beifall für Ichenhausens Verzicht auf Straßenausbau

Ohne Gegenstimmen hat der Stadtrat Ichenhausen in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, auf den Ausbau der Straßen Am Jägermahd, Zeiterweg, Günztalstraße und Zur Schwarzen Muttergottes zu verzichten. Etwa 50 bis 60 Betroffene waren als Zuhörer zur Sitzung gekommen.

Viele Anlieger verfolgten die jüngste Sitzung in Ichenhausen als Zuhörer. Wie sich das Kommunale Abgabengesetz in der Stadt auswirkt und warum der Zeiterweg teilweise umbenannt wird.

Von Irmgard Lorenz

Da sieht man, wie Gesetzesänderungen sich auf die Bürger auswirken: Das mehrfach geänderte Kommunale Abgabengesetz (KAG) hat nicht nur in Ichenhausen für Wirbel gesorgt, aber auch dort haben sich Anlieger bei der Stadt vehement gegen den beitragspflichtigen Endausbau ihrer Straßen gewehrt. Konkret ging es in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause um die Straßen Am Jägermahd in Autenried, Zeiterweg in Hochwang, Günztalstraße und Zur Schwarzen Muttergottes in Ichenhausen. Einstimmig haben die Stadträte jetzt beschlossen, auf den Endausbau dieser Straßen zu verzichten.

So groß ist das Interesse an Stadtratssitzungen nur selten: Etwa 50 bis 60 Bürger waren am Dienstagabend ins Rathaus gekommen. Aber auch schon im Vorfeld haben viele ihre Wünsche und Bedenken geäußert. Auch die für jede betroffene Straße von der Stadt angebotenen Anliegerversammlungen vor etwa einem Monat waren gut besucht, und schon bei zwei dieser Versammlungen nahm Bürgermeister Robert Strobel Ablehnungsschreiben entgegen.

Die Anlieger Am Jägermahd beispielsweise sehen im fehlenden Endausbau der seit über 50 Jahren bestehenden Straße durchaus Vorteile: Es wird langsam gefahren, für Schleichverkehr ist die Straße nicht attraktiv, auch Starkregen kann sich zuerst im Kiesbelag ausbreiten und dann in die benachbarten Grünflächen abfließen. Auch mit der Vermeidung von Flächenverbrauch und Flächenversiegelung argumentieren die Anlieger in Autenried. Für die Anlieger am Zeiterweg stehen die Kosten (90 Prozent hätten die Anlieger tragen müssen) in keinem Verhältnis zum Nutzen des Straßenausbaus.

Anlieger der Straße Zur Schwarzen Muttergottes reichten 78 Fragen ein

Nicht weniger als 78 Fragen und Anmerkungen hatten Anlieger der Straße Zur Schwarzen Muttergottes, die im Übrigen auch davon sprachen, seit 64 Jahren vernachlässigt und angelogen worden zu sein. „Alle Bürgermeister von Ichenhausen in der Zeit von 1955 bis zu Hans Klement wurden sowohl höflich, aber auch intensiv darum gebeten, diese Straße zu finalisieren. Kein einziger Bürgermeister hat sein Wort gehalten“, schreiben Anlieger dieser Straße, die 1984 „endlich“ staubfrei gemacht worden sei.

Etliche betroffene Bürger kamen zudem nach den Anliegerversammlungen ins Rathaus, um dort ihre Wünsche und Fragen zu besprechen. Noch vor der Stadtratssitzung wurde an alle Ratsmitglieder und Zuhörer, die zur Sitzung gingen, ein Schreiben von Rechtsanwalt Wolfgang Schubaur verteilt, in dem es um die Frage geht, ob für einen Endausbau der Straße Zur Schwarzen Muttergottes überhaupt ein Erschließungsbeitrag von den Anliegern gefordert werden darf. Es solle gründlich geprüft werden, „ob es angemessen und wirtschaftlich vertretbar ist, die geplante Straßenbaumaßnahme durchzuführen“ schreibt der von einer Anliegerin beauftragte Anwalt.

Genau das hatte die Stadt aber schon getan. Alle Vorschläge und Änderungswünsche von Bürgerseite habe das durch Beschluss des Stadtrats mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro in die Pläne eingearbeitet, sagte Bürgermeister Strobel in der Sitzung. Außerdem habe die Verwaltung alle Äußerungen der Bürger an die Stadträte weitergegeben, die am Dienstag zu entscheiden hatten, ob die Straßenbauarbeiten ausgeschrieben oder abgeblasen werden.

Bürgermeister Robert Strobel schlug vor, auf den Endausbau zu verzichten

Eine große Diskussion, die vielleicht mancher der Zuhörer erwartet hatte, kam aber gar nicht auf, denn Bürgermeister Strobel schlug vor, „die Abkürzung zu gehen“ und vor einer detaillierten Vorstellung der Ausbaupläne und der dazu vorgebrachten Einwendungen und Vorschläge seine Sicht der Dinge darzustellen. Was er sagte, gefiel den Zuhörern: Strobel brachte im wesentlichen zwei Argumente für den Verzicht auf den Endausbau der vier Straßen vor.

Der verbleibende Zeitraum bis 31. März, der durch die Änderung des KAG für Planung, Ausschreibung, Bau, Rechnungsstellung der Baufirmen und Planer bis zu sämtlichen Schlussrechnungen sowie für die Prüfung aller Rechnungen, die Kalkulation der Beiträge und die Beitragserhebung bleibe, sei zu knapp, sagte der Bürgermeister. Verzögerungen, auch wenn sie nicht von der Stadt zu verantworten wären, hätten zur Folge, dass keine Anlieger-Beiträge erhoben werden könnten.

„Damit müsste die Stadt die Baumaßnahmen alleine finanzieren und es würde ein Loch von mehr als einer Million Euro in die Stadtkasse gerissen“, sagte Strobel. Das Geld würde an anderer Stelle fehlen, nicht zuletzt bei der Sanierung der Friedrich-Jahn-Halle. Außerdem habe der Landtag mit der Änderung des KAG einen Paradigmenwechsel vollzogen, den die Stadt aufgreifen sollte. Konkret: Bei Straßen, die es schon länger als 25 Jahre gibt, die trotzdem nicht endgültig hergestellt worden sind und bei denen die Anlieger keinen Ausbau wünschen, solle die Stadt auf die in der Amtssprache so genannte „erstmalige Herstellung“ verzichten, sagte der Bürgermeister. Die Zuhörer quittierten das mit unerlaubtem Beifall, denn Zuhörer dürfen sich in Stadtratssitzungen nicht äußern.

Dritter Bürgermeister Hubert Schuler findet Vorschlag sehr passend

Was Strobel als „Paradigmenwechsel“ bezeichnet hatte, war für Stadtrat Georg Abt (SPD-Fraktion) „ein kleiner Umfaller“. Er sprach von einer „Verschiebung auf die kommunale Ebene“ und sagte, er unterstütze „natürlich“ den Vorschlag Strobels. Auch Dritter Bürgermeister Hubert Schuler nannte Strobels Vorschlag, auf den Endausbau zu verzichten, „vernünftig und sehr passend“, und das taten wohl auch die anderen Stadträte, denn die Beschlüsse, auf den Ausbau der Straßen Am Jägermahd, Günztalstraße, Zur Schwarzen Muttergottes und Zeiterweg zu verzichten, fielen ohne Gegenstimme.

Ebenfalls einstimmig beschlossen hat der Stadtrat dann auf Wunsch von Anliegern des nördlichen Zeiterwegs, diesen Straßenstrang umzubenennen. Dort gibt es etliche Hausnummern mit den Zusätzen a, b und c, was nicht nur Zustellern, sondern auch Rettungsdiensten die Orientierung schwer macht. Bis zum 12. September sind die Anlieger aufgerufen, Vorschläge für einen neuen Straßennamen zu machen.

