Viel Geld für neue Feuerwehrfahrzeuge in Günzburg

Die freiwilligen Feuerwehren in Günzburg benötigen in den nächsten Jahren mehrere neue Fahrzeuge. Die Investitionen hierfür liegen im siebenstelligen Bereich.

Von Michael Lindner

Der Günzburger Stadtrat hat in der jüngsten Sitzung dem Fahrzeugbeschaffungskonzept für die freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Günzburg für die Jahre 2021 bis 2025 zugestimmt. Dabei geht es um eine Millionensumme, die mit einem hohen sechsstelligen Betrag bezuschusst wird.

Mit dem Konzept setzt der Stadtrat Prioritäten bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die kommenden fünf Jahre. Zugleich wird die Notwendigkeit dieser Investitionen von der Stadt anerkannt und die Verwaltung damit beauftragt, die Fahrzeugbeschaffungen sukzessive vorzubereiten. „Das Konzept hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Es gibt weit und breit nirgends so viel Sicherheit wie in Günzburg“, sagte Feuerwehrreferent Ferdinand Munk (UWB). Allein die Freiwillige Feuerwehr Günzburg rückte 2019 zu 424 Einsätzen aus.

Neue Feuerwehrfahrzeuge in Günzburg kosten 1,7 Millionen Euro

Insgesamt etwa 1,7 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in neue Fahrzeuge investiert, die Zuschüsse vom Freistaat und Landkreis betragen mehr als 600.000 Euro. Folgende Anschaffungen stehen an:

Drehleiter für die Feuerwehr Günzburg (Kosten: 795.000 Euro, Zuschuss: 337.500 Euro).

Rüstwagen für die Feuerwehr Günzburg (Kosten: 458.000 Euro, Zuschuss: 170.000 Euro).

Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Günzburg (Kosten: 180.000 Euro, Zuschuss: 30.000 Euro).

Mannschaftstransportwagen (Kosten: 55.000 Euro, Zuschuss: 12.500 Euro).

Gerätewagen Logistik GW-L2 für die Feuerwehr Denzingen (Kosten: 220.000 Euro, Zuschuss 79.000 Euro).

Abrollbehälter Ölwehr (die Beschaffung erfolgt durch den Freistaat Bayern).

