vor 21 Min.

Viel Lob für die Kemnater Feuerwehr

Wie die Einheit dasteht und welche neue Aufgabe sie übernehmen soll

Bei der Dienst- und Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kemnat hat Bürgermeister Roland Kempfle die gute Zusammenarbeit der drei Wehren der Marktgemeinde gelobt und ging auf das vielfältige Engagement der Feuerwehr innerhalb der Dorfgemeinschaft ein. Kommandant Udo Berger blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf die Inspektion der beiden Löschgruppen zurück und analysierte die beanstandeten Mängel, die insbesondere einsatztaktischer Natur waren. Gleichzeitig wurde die Leistungsprüfung abgelegt. Die Gerätschaften wurden mit einem sehr guten Zustand beurteilt. Lobende Worte fand Berger insbesondere für die Übungsbeteiligung und die Disziplin der Mannschaft zur Vorbereitung auf die Inspektion.

Lea Bisle, Marcel Mayer und Marc-Andre Reiter erreichten das 18. Lebensjahr und wechselten in die aktive Wehr. Ebenso freute sich Udo Berger, dass Tom Gastel und Justin Mayer den Atemschutzlehrgang besucht haben und der Wehr zwölf ausgebildete Atemschutzgeräteträger zur Verfügung stehen.

Bei den Einsätzen der Kemnater Wehrleute waren verschiedenste Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt. Die Wehr rückte zu einem Fehlalarm, dem Brand eines Traktors, dem Brand eines Stadels, sieben Sicherheitswachen und einem Verkehrsunfall aus.

Jugendwart Tobias Neumair freute sich über vier Neuzugänge. Aktuell zählt die Jugendgruppe 20 Mitglieder. Neben 15 Übungen war die Jugendfeuerwehr bei zahlreichen Vereinsaktivitäten beteiligt. Ein Höhepunkt waren die Heldentage im Legoland Günzburg. Hier begeisterten die Jugendlichen mit verschieden Aktionen zum Thema Feuerwehr. Bei der Jugendleistungsprüfung und dem Wissenstest am Kreisfeuerwehrtag stellten die Jugendlichen ihr Können unter Beweis. Kreisbrandmeisterin Ellen Geißler zeigte sich von dem, was in der Kemnater Wehr geleistet wird, beeindruckt. Damit lobte sie die Ausbildung der Einsatzkräfte, die Bereicherung für das Dorfleben und die intensive Jugendarbeit. Im Jahr 2020 soll die Kreiseinsatzzentrale ins Leben gerufen werden, die bei Großschadenslagen zu überörtlichen Einsätzen alarmiert wird. Die Feuerwehr Kemnat ist im Bereich Sturmschäden und Motorsäge vorgesehen, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Mitgliederversammlung freute sich Vorsitzender Udo Berger über das Vereinsleben der Wehr. Großen Zuspruch erhielt zu Beginn des Jahres der Skiausflug nach Lermoos, an dem auch Mitglieder anderer Kemnater Vereine teilnahmen. Im September beteiligten sich die Wehrleute am Schwäbischen Feuerwehrtag und richteten ein Feuerwurstessen mit Blaulichtparty aus. Niklas März wurde zum Schriftführer gewählt. Seiner Position als Beisitzer folgte Tom Gastel nach. Bei der Ehrung langjährige Vereinsmitglieder konnte Christoph Bader, Franz Bader und Walter Ratzinger für 50-jährige Treue zum Verein gratuliert werden. (zg)

Themen folgen