vor 39 Min.

Viel Rauch um nichts in Günzburger Stadtteil

Die Einsatzkräfte eilten zum Vereinsheim in den Günzburger Stadtteil Wasserburg. Sie mussten aber nicht zur Tat schreiten.

Was die Feuerwehr tat, um einen Brand in Wasserburg auszuschließen. Und warum die Rauchentwicklung gemeldet wurde.

Von Mario Obeser

Im Günzburger Stadtteil Wasserburg wurde einen Tag vor Heiligabend eine starke Rauchentwicklung im Umfeld eines Vereinsheimes mitgeteilt. Das hatte einen Einsatz der Rettungskräfte zur Folge. Am Montagabend, um kurz nach 21 Uhr, wurden der Rettungsdienst und die Feuerwehren Wasserburg und Günzburg in die Bürgermeister-Sommer-Straße gerufen. Dort kam es zu einer zunächst unklaren Rauchentwicklung im Bereich eines Vereinsheims, weshalb ein Brand vermutet wurde. Die Feuerwehrkräfte stellten einen rauchenden Kamin beim Eintreffen fest. Sie brachten umgehend die Drehleiter in Stellung, rüsteten sich mit Atemschutz aus und bauten eine Wasserversorgung über einen Unterflurhydranten auf.

Parallel wurden die an allen Fenstern geschlossenen Rollläden mit einer Wärmebildkamera auf eine eventuelle Erwärmung überprüft, was auf einen Brand im Inneren hindeuten würde. Diese Überprüfung blieb ergebnislos, es wurde keine Temperaturänderung festgestellt.

Holzbefeuerter Ofen war in Betrieb

Kurz darauf traf der verständigte Verantwortliche ein, womit das Gebäude betreten werden konnte. Die Nachschau ergab keine Besonderheiten. Somit konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Der holzbefeuerte Ofen im Gebäude war in Betrieb, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte.

Vermutlich wurde durch das Wetter der Rauch nach unten gedrückt, womit die stärkere Rauchentwicklung zu erklären ist. Auch die Streife der Polizeiinspektion Günzburg rückte somit wieder ab. Es entstand kein Schaden.

