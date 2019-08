18:15 Uhr

Viel Spaß mit dem „Karriereflitzer“ in Offingen

Die Auszubildenden von BWF in Offingen profitieren von einer ungewöhnlichen Idee ihres Arbeitgebers.

Von Till Hofmann

„Nie waren sie so wertvoll wie heute“, könnte man in Abwandlung eines Werbespruchs für ein Kräuterdestillat sagen. Gemeint sind Auszubildende einer Firma – die Fachkräfte von morgen.

Um ihnen etwas Spezielles zu bieten, hat sich die BWF Group in Offingen auch etwas Besonderes einfallen lassen. Das Unternehmen leaste ein Mini Cooper Cabrio – und stellt es seit der Übergabe im April den Auszubildenden und Studenten, die in der Firma einen Teil ihres Dualen Studiengangs absolvieren, zur Verfügung. Anfang Mai saß der Erste hinter dem Steuer. Das gilt für jeweils einen Monat – Sprit und Autowäsche inklusive. Auch das übernimmt BWF am Standort Offingen.

Mit Glück oder guten Noten für einen Monat zum Auto

Da die Nachfrage deutlich größer ist, als der „Karriereflitzer“ – so wird der Wagen genannt – Platz bietet, wird für jeden Monat unter den rund 40 Azubis und Studenten ausgelost, wer den Autoschlüssel bekommt. Wenn jemand seine Ausbildung mit besonders guten Noten abschließt, ist keine Glücksfee nötig. Dann spricht die Leistung für sich, die mit einem Monat Cabriofahren belohnt wird.

Die Idee sei bei den jungen Leuten „toll angekommen“, berichtet Seniorchef Stefan Offermann. Seinem Sohn Maximilian, von dem die Initiative ausgegangen ist, hätten die Auszubildenden als dickes Dankeschön gleich einen kleinen Maibaum gestellt. „Ich hab’ keinen bekommen“, sagt der Vater und lacht.

Eine Aufgabe haben die Cabriofahrer schon: Sie sollen ab und an Fotos und kleine Geschichten in einen dafür eingerichteten Instagram-Kanal (@karriereflitzer) stellen.

Cabrio als Werbeträger

Die Werbung in eigener Sache soll aber nicht nur in sozialen Netzwerken stattfinden. Der schnittige Wagen ist selbst ein Werbeträger. Und er fährt zu den Orten, „wo junge Menschen sind“, formuliert Stefan Offermann die Intention der Aktion. Zur Fahrt in die Arbeit wird das Auto benutzt. Begrenzungen gibt es nicht. Mit dem Mini-Cooper kann es auch in den Urlaub gehen, wenngleich es die Unternehmensverantwortlichen lieber sehen, wenn der Wagen in der Region unterwegs ist. Denn dort leben nun einmal die potenziellen Azubis – und nicht in Barcelona oder Rimini. Noch würde das Unternehmen seine Auszubildenden ohne größere Anstrengungen bekommen, sagt Stefan Offermann. Aber keiner wisse, wie sich das entwickeln werde.

Die Botschaft, die die BWF Group verbreiten will, ist offensichtlich: Wir sind eine moderne und attraktive Firma, die auch diejenigen Mitarbeiter wertschätzt, die gerade eben mit ihrer Ausbildung begonnen haben. Die dauert übrigens – je nach gewähltem Ausbildungsberuf – 24 oder 36 Monate.

Acht Ausbildungsberufe, fünf Studiengänge

Gerüchten zufolge – steht nicht ganz ernst gemeint in einem Portal – würden ältere Mitarbeiter überlegen, ob sie bei BWF nicht wieder als Nachwuchskräfte anfangen sollen.

Acht Ausbildungsrichtungen werden angeboten: Anlagenmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufmann, Werkzeugmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer Textiltechnik, Schreiner Kunststoff und Holz, Textillaborant Textiltechnik sowie Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik. Dazu kommen fünf Duale Studiengänge. Im November können Interessierte wieder ihr Glück per Los versuchen – für einen Monat Cabrio 2020.

