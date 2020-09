vor 34 Min.

Viele Argumente für das Solarfeld bei Kleinkötz

Plus Welche Bedenken Ortsplanung und Naturschutz am Landratsamt bei der geplanten Freiflächenfotovoltaikanlage im Günztal bei Kleinkötz haben.

Von Irmgard Lorenz

Eine Freiflächenfotovoltaikanlage in einem Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege? Auf Kleinkötzer Gemarkung wird das wohl Realität werden – auch wenn der Regionalplan Donau-Iller im Günztal bei Kötz ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege vorsieht. Bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan und die notwendige Flächennutzungsplanänderung kamen auch von den Abteilungen Ortsplanung sowie Naturschutz und Landschaftspflege am Günzburger Landratsamt Bedenken.

Für die von privater Seite geplante Freiflächenfotovoltaikanlage auf einer 1,1 Hektar großen landwirtschaftlich genutzten Fläche im Günztal bei Kleinkötz hat der Kötzer Gemeinderat dennoch mit einem Bebauungsplan und der für das Vorhaben notwendigen Flächennutzungsplanänderung den Weg bereitet.

Peter Wolpert vom Ingenieurbüro Kling Consult erläuterte den Gemeinderäten in öffentlicher Sitzung die zum Bebauungsplan und zur Flächennutzugsplanänderung eingegangenen Stellungnahmen, Fragen oder Diskussionsbedarf gab es im Gremium dazu nicht. Alle Beschlussvorschläge wurden einstimmig und wie von den Planern vorgeschlagen beschlossen.

Für die Fotovoltaikanlage wird der Flächennutzungsplan geändert

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Kötz hat im Bereich des Standorts der künftigen Fotovoltaikanlage bisher Flächen mit besonderer Bedeutung für Ökologie, Landschaft- und Ortsbild sowie wertvolle Landschaftseinheiten mit Potenzial als Ausgleichs- und Ersatzflächen dargestellt. Die Änderung des Flächennutzungsplans zielt jetzt auf die Ausweisung eines Sondergebiets Fotovoltaikanlage ab.

Wegen der „besonderen Wertigkeit“ dieser Flächen im Günztal lehnt das Landratsamt die Entwicklung eines Solarparks aus ortsplanerischer Sicht ab. Zwar beurteilt die Ortsplanung am Landratsamt die Nutzung von Solarenergie grundsätzlich positiv, aber sie warnt vor einer Zersiedelung der Landschaft ebenso wie vor der Versiegelung des Bodens und empfiehlt, einen anderen Standort für die Fotovoltaikanlage zu suchen.

Auch die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt schreibt: „Aus naturschutzfachlicher Sicht sollte dieser bisher beruhigte und landschaftlich sehr reizvolle Günztalabschnitt von einer großflächigen Fotovoltaikanlage freigehalten werden.“ Die Naturschutzbehörde weist auf den Feldweg entlang der Süd- und Westseite des geplanten Standorts hin und schreibt: „Talauen und die angrenzende Hangleite sind zentrale Elemente eines Biotopverbundsystems“.

Planer: Anlage ist mit Gesamtgröße von 1,1 Hektar nicht besonders groß

Planer und Kommune sehen dennoch gute Argumente für Solarmodule im Günztal: Die Anlage sei mit einer Gesamtgröße von 1,1 Hektar und einer Nutzfläche von 9114 Quadratmetern nicht besonders groß, von einer nur „beschränkten Beeinträchtigung der Ziele der Raumordnung“ ist in der Stellungnahme der Gemeinde die Rede. Außerdem liege das Plangebiet direkt an der Bahnlinie und nicht inmitten des geplanten Vorranggebietes. Die Gemeinde Kötz verweist zudem auf naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen am nördlichen Rand des geplanten Vorranggebietes und sieht „die Ziele des sich in Aufstellung befindlichen Regionalplanes daher gefördert und begünstigt“.

Etwa 600 Meter nördlich der Solaranlage solle im Günztal eine etwa 50 Quadratmeter große und maximal 30 Zentimeter tiefe Feuchtmulde und eine Feuchtwiese angelegt werden. Insgesamt sei die Ausgleichsfläche mit insgesamt gut 800 Quadratmetern etwa 100 Quadratmeter größer als vom Gesetz gefordert, hatte Kathrin Müller vom Büro Kling Consult den Gemeinderäten im Februar gesagt.

Mit einer Belastung des Bodens ist nicht zu rechnen

Die Gemeinde Kötz argumentiert außerdem damit, dass unter den aufgeständerten Solarmodulen Grünlandbewirtschaftung möglich sei und nur eine minimale Bodenversiegelung durch das Betriebsgebäude zu erwarten sei. Zudem sei im Vergleich zur bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung nicht mit einer Belastung des Bodens durch Dünge- und Pflanzenschutzmittel zu rechnen. Im Bebauungsplan wird der Einsatz solcher Mittel ausdrücklich verboten.

Auch die Wirtschaftlichkeit der geplanten Solaranlage ist Thema im planungsrechtlichen Verfahren. Rentabel seien solche Anlagen nur, wenn sie im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG vergütungsfähig sind, also innerhalb eines 110-Meter-Korridors entlang von Autobahnen oder Eisenbahnlinien oder beispielsweise auf Konversionsflächen, Gewerbebrachen oder ehemaligen Deponien liegen.

Die derart infrage kommenden Flächen auf Gemeindegebiet seien „sehr begrenzt“, heißt es deshalb in der Antwort auf Einwände aus dem Landratsamt. Und nicht zuletzt weist die Gemeinde Kötz darauf hin, dass man im Interesse des Klimaschutzes einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien an der Stromversorgung leisten wolle. Dafür müsse man planungsrechtlich den Weg ebnen.

