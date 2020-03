vor 49 Min.

Viele Einsätze und neue Geräte

Feuerwehr Echlishausen zieht Resümee

Die Freiwillige Feuerwehr Echlishausen hat in der vergangenen Woche ihre Dienst- und Mitgliederversammlung abgehalten. 1. Kommandant Karl Burger berichtete von einem sehr aktiven Jahr 2019 mit insgesamt sechs Einsätzen, davon einem Brand, drei technischen Hilfeleistungen, zwei Sicherheitswachen sowie 23 Übungen. Besonders ein Großbrand in Ettlishofen sowie ein schwerer Verkehrsunfall auf der B10 waren dabei sehr personalintensiv. Insgesamt fielen 109 Einsatzstunden an.

Im Hinblick auf die aktuell laufende Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs LF20 für die Echlishauser Wehr erwähnte Burger die intensiven Beratungen und Abstimmungen, welche nun mit der Auslieferung zum Herbst des Jahres abgeschlossen sein werden. Um dann auch rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vorbereitet zu sein, absolvierten erneut einige Kameraden im vergangenen Jahr verschiedene Lehrgänge zum Gerätewart und Atemschutzgeräteträger.

Die Mitgliederversammlung wurde durch den Vorsitzenden Jürgen Burkhart mit einem Rückblick auf ein ebenfalls ereignisreiches Jahr eröffnet. Der Feuerwehrverein hat an vielen Veranstaltungen der Gemeinde teilgenommen und diese zum Teil organisiert, darunter das traditionelle Maibaumstellen, die jährliche Schrottsammlung und die 150-jährige Kirchweih.

Durch den Erlös aus den Aktivitäten sprach Kassenwart Wolfgang Klingler von einem positiven Kassenergebnis, welches für einige Beschaffungen zur Schutzausrüstung der aktiven Wehr eingesetzt wurde. Neu gewählt wurde als künftiger Fahnenträger und Beisitzer Thomas Maier.

Der Verein hat derzeit 126 Mitglieder. Einige bekamen im Anschluss für ihre Vereinszugehörigkeit eine Ehrenurkunde überreicht. Für 25 Jahre war das Matthias Keller, für 55 Jahre Hermann Stammler, Karl Klingler und Peter Kreutle und für 60 Jahre wurde Helmut Zeller geehrt. (zg)

