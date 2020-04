vor 48 Min.

Viele Menschen wollen der kleinen Franziska helfen

Das Mädchen braucht dringend einen passenden Stammzellenspender. Was sich die Bubesheimerin Janine Berger hat einfallen lassen.

Von Till Hofmann

Die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region, die kleine Franziska zu retten, ist groß. „Wir haben viel positive Resonanz erfahren“, sagt Wolfgang Z. nach der Berichterstattung in unserer Zeitung. Wie berichtet, liegt die Kleine seit über drei Wochen im Krankenhaus, weil sie Blutkrebs hat. Die Mutter des zweieinhalb Jahre alten Kindes ist ständig bei Franziska, der es nicht gut geht. Das Mädchen hat unter anderem hohes Fieber bekommen – die Ursache ist offenbar noch unklar. Franziska ist dringend auf einen Stammzellenspender angewiesen. Falls niemand in nächster Zeit gefunden wird, ist das lebensfrohe Kind dem Tod geweiht.

Er selbst kann Frau und Tochter in der Uniklinik nicht besuchen – weil in den Zeiten von Corona nur eine Begleitperson gestattet ist. Über Facetime kann er aber mit Ehefrau Sabrina sprechen, sie sehen – und natürlich auch die Tochter.

Ausnahmeturnerin Janine Berger unterstützt Franziskas Familie

Eine, die auf die Familie zugekommen ist, das ist die in Bubesheim lebende Kunstturnerin Janine Berger, die in wenigen Tagen 24 Jahre alt wird. „Als ich davon erfahren habe, wollte ich, dass noch mehr Menschen dieser Hilferuf erreicht“, sagt sie am Telefon. Deshalb hat sie kurzerhand ein Video gedreht, in dem sie auf ihre Aktion hinweist: Wer sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lässt oder mindestens 20 Euro spendet (denn jede Laboruntersuchung des erforderlichen Wangenabstrichs kostet 35 Euro) „oder am besten Beides macht“, der bekommt von der Ausnahmeturnerin ein T-Shirt, das sie selbst designt hat – inklusive einer aufgedruckten Unterschrift. Alko Fahrzeugtechnik unterstützt das Projekt, Bergers Freund Florian Affeld, der Foto- und Videograf ist, hat ebenfalls geholfen.

Spontanität war bei der Aktion, „die wir in drei Stunden auf die Beine gestellt haben“, das Wichtigste. Schließlich habe Franziska nicht viel Zeit. Janine Bergers Mailpostfach war jedenfalls ziemlich schnell voll. Denn per Screenshot sollen die Menschen die Registrierung oder die Spende unkompliziert belegen – dann gehen vermutlich in dieser Woche die ersten Shirts (Größe S, M, L jeweils für Frauen und Männer) auf die Reise, die gerade noch in der Produktion sind. „Ich muss schauen, dass ich den Überblick nicht verliere“, sagt Berger und fügt hinzu: „Wenn ich mit meiner Reichweite helfen kann, ist es gut.“

Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen will Franziska helfen

Helfen wird auch die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen, die von Franziskas Schicksal erfahren hat. Sie hat einen hölzernen Hasen versteigert, der eigens für den Osterbrunnen in Form gebracht worden war. Doch den Osterbrunnen gibt’s im Corona-Jahr 2020 nicht – und so wurde der Holzhase, gesägt von Benedikt Thoma (Behlingen) versteigert. Den Zuschlag erhielt die Raiffeisenbank Ichenhausen. Die 500 Euro der Bank gehen an die DKMS für den Fall der kleinen Franziska.

Eine Registrierung ist online bei der DKMS unter www.dkms.de/franziska-helfen möglich. Wer bei Janine Bergers Aktion mitmachen will, erhält ein Shirt (solange Vorrat reicht), wenn er einen Screenshot der Registrierung oder über eine Spende an die DKMS an die Mailadresse Janine.berger96@web.de schickt.

