vor 11 Min.

Viele Unfälle, hoher Schaden

In einem Fall sucht die Polizei Zeugen

Eine Reihe von Unfällen hat sich am vergangenen Wochenende im Raum Günzburg ereignet. Die Schadenshöhe reicht von 150 bis 9000 Euro.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich bereits am späten Freitagnachmittag in Denzingen ereignet. Ein 18-Jähriger musste auf Höhe der Einmündung zur Straße „Auf der Weide“ verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihm nachfolgender 20-Jähriger erkannte dies mutmaßlich aufgrund Unaufmerksamkeit zu spät und fuhr auf den Wagen auf, so die Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Ebenfalls am Freitag krachte es im Egerländer Weg. Ein 65-Jähriger wollte laut Polizei rückwärts aus einer Ausfahrt fahren und stieß mit einem auf dem Egerländer Weg herannahenden Wagen zusammen. Durch diesen Zusammenstoß entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro.

Am Sonntagmorgen fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Straße „An der Kapuzinermauer“ in die Straße „Am Stadtbach“ ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Krankenhausstraße fahrenden Autos. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Schadenshöhe hier: circa 2500 Euro.

Ein zweiter Unfall mit drei Fahrzeugen passierte am Sonntag in der Legolandallee. Ein 44-Jähriger bremste sein Fahrzeug vor einer sogenannten Fahrbahnschwelle bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihm fahrender 41-Jähriger hielt ebenfalls an, ein 45-Jähriger erkannte dies zu spät und prallte auf das Fahrzeug des Vordermanns auf. Durch die Wucht wurde das Auto noch auf das vorderste Fahrzeug geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

Dreist handelte am Sonntagnachmittag ein Autofahrer, der trotz Gegenverkehrs überholte, dabei ein anderes Auto beschädigte und selbst weiterfuhr. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 17.45 Uhr. Ein 19-Jähriger musste mit seinem mehrspurigen Kleinfahrzeug in der Dillinger Straße auf Höhe der Otto-Geiselhart-Straße verkehrsbedingt anhalten. Der ihm nachfolgende Autofahrer fuhr trotz Gegenverkehrs links an ihm vorbei, streifte dabei das Fahrzeug des 19-Jährigen und fuhr anschließend einfach weiter. Um den Sachschaden von etwa 150 Euro kümmerte er sich nicht. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu melden. (zg)

