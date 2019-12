vor 37 Min.

Vielfalt ist Trumpf in der Burgauer Kapuziner-Halle

Die Stadt bietet heimischen Künstlern ebenso ein Podium wie bekannteren Darstellern und Musikern. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen. Wer alles kommt.

Kabarett, Volksmusik, Folk, Rock und Klassik: „2020 ist wieder für jeden etwas dabei“, betont Stefan Siemons. „Liebhaber der unterschiedlichsten Genres werden sicherlich auf ihre Kosten kommen“ so der Leiter des Kultur- und Touristikamts. Seit Anfang Dezember läuft der Kartenvorverkauf, bereits in der ersten Woche wurden mehrere hundert Tickets verkauft.

Einen Schwerpunkt, dies betrifft genau die Hälfte der Veranstaltungen, legt die Stadt Burgau auf Burgauer Künstler und aus der näheren Umgebung. Nicht nur, um diesen die Möglichkeit zu bieten, in der Markgrafenstadt vor heimischem Publikum aufzutreten, sondern auch umgekehrt: Das Publikum möchte „seine“ Künstler auch auf heimischer Bühne erleben. Dieses Programm sieht Siemons als die „perfekte Ergänzung“ zu den sonstigen kulturellen Angeboten in der Stadt Burgau wie Kultursommer oder Neues Theater.

Zünftige Lieder, deftige Texte

So laden am 15. Februar die Schwestern Marianne Baldauf und Anita Lepschy aus dem Kammeltal mit zünftigen Liedern und deftigen Texten zum gemeinsamen Burgauer Fasnachtssingen ein, gesungen wird auch am 26. Juni im Schlosshof beim bereits dritten Sommersonnwend-Open Air. Bei schlechtem Wetter wird in die Kapuziner-Halle ausgewichen. Zu „Lieder machen Leute“ am 21. März kann sich das Publikum auf einen Liederabend mit Kompositionen und Lieblingssongs des Burgauer Multitalents Hermann Skibbe freuen. Der 4. April gehört den Acoustic Gentlemen: Ein Piano, eine Gitarre und ein Cello hatten zusammen mit der Stimme vom Offinger Supertalent Thomas Stieben bereits beim ersten Auftritt im Juni 2019 im Offinger Kino für ein ausverkauftes Konzert gesorgt.

Einen rockigen Tanzabend garantiert die Kultband aus der Region Scarabeus am 24. April – „Still alive“, auch nach 48 Jahren – und nach dem Publikumsrekord von 2016 gibt es am 17. Oktober mit der „Made in Burgau“-Rocknacht Vol. 2 zu „Classics of Rock“ wieder schnörkellosen Rock’n Roll.

Ein "Konzert dahoim"

Ein Highlight verspricht das Wochenende am 9. und am 10. Oktober: Bei ihrem „Konzert dahoim“ lässt die Burgauer Big Band „Out In The Sticks“ mit Jazz, Swing, Rock, Pop und fettem Big Band-Sound die Gäste in die Klassiker des 20. Jahrhunderts abtauchen. Ebenfalls 2020 mit dabei ist Peter Mader, der Dentatus vom Eichberg, aus Kleinanhausen. Am 18. Dezember wird er nicht als Ritterpoet auftreten, sondern sich mit humorvollen Versen liebevoll der schwäbischen Sprache widmen.

Eine feste Größe in der Kapuziner-Halle ist der erfolgreiche Sänger und Produzent Michael Fischer – nicht nur in Sachen moderner Disco-Fox-Schlager. Beim traditionellem Weihnachtstanzabend am 26. Dezember kommen auch Freunde von Rock, Pop und Musical auf ihre Kosten.

Meister ihres Fachs

Über die regionalen Künstler hinaus finden aber auch wieder zahlreiche Meister ihres Fachs aus Kabarett, Folk-, Pop- und Volksmusik den Weg auf die Bühne der Kapuziner-Halle.

Für 2020 konnte wieder Kabarettist Helmut Schleich gewonnen werden (28. Mai), auch Django Asül wird zu Gast sein (2. Oktober). Ganz andere Genres präsentieren die Matching Ties mit einer Irish Folk Night (13. März), die Simon & Garfunkel Revival Band zu „Feelin’ Groovy“ (3. April), die Tribute Band „Maffay pur“ mit Songs von Peter Maffay (20. November) und Double Drums, zwei absolute Meister der Percussion (5. Dezember).

Gäste aus der Schweiz

Mit Sigrid & Marina (17. April), den Geschwistern Niederbacher (24. Oktober) und Oesch’s die Dritten aus der Schweiz (27.11.) kommt auch die Volksmusik nicht zu kurz.

Einen festen Platz in der Burgauer Kapuziner-Halle hat inzwischen der Tanztee mit dem Duo Caprice. Dieser findet an den Sonntagen 22. März, 19. April, 10. Mai, 18. Oktober und 29. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr statt. Am 30. Dezember beschließt das traditionelle Jahresabschlusskonzert die Konzertsaison 2020 im Dreivierteltakt. (zg)

Karten gibt es im Vorverkauf beim Kultur- und Touristikamt der Stadt Burgau, bei der Buchhandlung Pfob und bei Kerzen Bader in Burgau, sowie auch online unter www.burgau.de

Themen folgen