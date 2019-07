vor 24 Min.

Vier Tore, viel Farbe und ein verdienter Sieger GW Ichenhausen

GW Ichenhausen gewinnt das Aufsteigerduell bei Türk GB Günzburg 3:1. Dabei leisten sich die Gäste im Saisoneröffnungsspiel einige Undiszipliniertheiten.

Von Christoph Dizenta

Sonnige 25 Grad Celsius, knapp 300 Zuschauer, vier Tore, drei gelb-rote Karten – das Saisoneröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga West zwischen den beiden Aufsteigern Türk GB Günzburg und dem FC GW Ichenhausen hatte weiß Gott einiges zu bieten. Am Ende stand ein verdienter 3:1-Erfolg für den Gast zu Buche, der sich das Leben durch am Ende nur noch sieben Feldspieler auf dem Platz selbst schwer machte.

Sehr gute Schiedsrichterleistung

Dass mit Schiedsrichter Julian Bunk, der im übrigen eine sehr gute Leistung bot, nicht zu spaßen sein würde, machte der Unparteiische bereits nach nur drei Minuten klar, indem er dem Ichenhauser Fran Dashi für sein erstes, ungestümes, Foul den gelben Karton unter die Nase hielt. Und der Schiedsrichter zog diese Linie konsequent die komplette Spielzeit durch.

Beiden Mannschaften war die Nervosität vor diesem Premierenspiel von der ersten Minute an anzumerken. Deshalb versuchten beide zunächst, Ruhe in ihre Aktionen zu bringen. Den Grün-Weißen gelang dies eindeutig besser. Zudem standen die Gäste von der ersten Minute an sehr hoch, pressten aggressiv mit zwei bis drei Mann und brachten die Heimelf so ein ums andere Mal in Verlegenheit. Ein solches Pressing führte auch zur Balleroberung durch Marc Sirch nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Seinen finalen Pass in den Rücken der TGB-Defensive nutzte Jakub Krolikowoski eiskalt zur Gästeführung aus.

TGB zeigte sich davon jedoch nicht beeindruckt und hätte nach einer schönen Kombination über das halbe Spielfeld durch Ridvan Uigar durchaus den Ausgleich erzielen können. Uigar scheiterte jedoch am Gästekeeper (30.). In dieser Spielphase traf Salin Dülger, nachdem er sich rechts schön durchgesetzt hatte, aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Aber auch die Ichenhauser hatten durch Marc Sirch zwei weitere Möglichkeiten, das Ergebnis nach oben zu schrauben.

Türk GB Günzburg in Gedanken noch in der Kabine

Nach dem Seitenwechsel ging es dann ratzfatz. Die TGB-Abwehr war mit den Gedanken offensichtlich noch in der Kabine, denn nur so ist zu erklären, dass der Ichenhauser Marc Sirch in halbrechter Position mutterseelenallein zum Kopfball kam. Und so eine Gelegenheit lässt ein Torjäger seiner Qualität nicht aus (47.).

Von diesem Schock mussten sich die Kreisstädter erst einmal erholen. Ichenhausen kontrollierte unterdessen Spiel und Gegner. Doch dann leisteten sich die Gäste Undiszipliniertheiten. Zunächst sah Marc Sirch nach einem unnötig harten Zweikampf-Einsatz gelb-rot (56.), fünf Minuten später kassierte Fran Dashi nach einem unglücklichen Handspiel – ebenfalls völlig regelkonform – die zweite Verwarnung.

Sollte nun die große Drangphase der Günzburger beginnen? Nein, denn zu selten nutzte die Heimmannschaft die freien Flächen auf dem Spielfeld und zu aufopferungsvoll kämpften die Gäste, die zudem bei Kontern immer gefährlich blieben. Selbst als acht Minuten vor Schluss mit Patrick Strauch der dritte Grün-Weiße gelb-rot sah, hatten die Zuschauer nicht den Eindruck, als könne Türk GB das Spiel noch einmal drehen. Das Ehrentor zielte dann auch bezeichnender Weise mit Nihat Gjocaj ein Gästespieler per Eigentor in der Nachspielzeit (90.+4). Doch Ichenhausen stellte durch Bastian Beh nur 60 Sekunden später den 3:1-Endstand her.

Spielleiter lobt das sportliche Niveau

Kreis-Spielleiter Franz Bohmann zeigte sich erfreut über den regen Zuschauerzuspruch. Er war außerdem angetan von den spielerischen Leistungen beider Mannschaften.

