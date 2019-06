vor 36 Min.

Vizelandrätin will ein Stück Natur aufs Dach holen

Plus Was die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab mit begrünten Dächern bezwecken will. Und was der Kreis für Privatleute und Gewerbetreibende tun kann.

Von Till Hofmann

Am Mittwoch ist Günzburgs stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab dem Kreisabfallwirtschaftsbetrieb in der Leipheimer Schleifstraße aufs Dach gestiegen. Nicht im übertragenen Sinne, weil sie mit irgendetwas nicht einverstanden gewesen wäre. Wiesmüller-Schwab hat sich das neue Gebäude des kommunalen Entsorgungsunternehmens angeschaut – genauer gesagt: zwei Dächer des auffälligen Hauses, das von beigen Klinkersteinen umfasst ist.

Auf diesen Dächern wachsen Sedum-Arten. Die Pflanzengattung gehört zur Familie der Dickblattgewächse. Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes bringt es auf den Punkt. „Das sind wahre Hungerkünstler.“ Sedumpflanzen brauchen so gut wie keine Pflege, sie kommen mit wenig Wasser aus. Auch viel Sonne setzt ihnen nicht zu. Ein gewisser Ausgleich gegen Flächenversiegelung Wiesmüller-Schwab erfreut diese extensive Dachbegrünung. Sie will, dass der Landkreis Anregungen gibt, wie Privatleute, aber auch Geschäftstreibende der Flächenversiegelung entgegenwirken können – oder zumindest sie ein Stück weit ausgleichen. Flächenversiegelung zu vermeiden sei freilich das Beste – wenn zum Beispiel nicht immer neue Baugebiete ausgewiesen, sondern erst einmal Baulücken innerorts geschlossen würden. Dass dies nicht immer geht, ist der Vizelandrätin, die zurzeit Hubert Hafner vertritt, klar. In diesem Fall kommt für sie ein Ausgleichsmechanismus infrage, der langsam entdeckt wird, aber noch längst nicht überall angekommen ist. Wiesmüller-Schwab, Architektin von Beruf, spielt auf Fassaden- und Dachbegrünungen an. „Den Bienen ist es egal, ob sie ebenerdig oder ein paar Meter höher zu ihrem Nektar kommen“, sagen sie und Frimmel gleichermaßen. Wo ein gigantisches Potenzial für die Natur schlummert Auf Industriebauten (zum Beispiel Produktionshallen) schlummere im Landkreis Günzburg noch ein gigantisches Potenzial für die Natur, das stärker ausgeschöpft werden könne, wenn die nackten Flachdach-Flächen für Insekten nutzbar gemacht würden. Die Liebe zum Flachdach – in den 70er-Jahren eines der Sinnbilder architektonischen Zeitgeistes – ist im privaten Bereich eher erkaltet. Kommunen könnten Bebauungspläne „freier gestalten“, findet Wiesmüller-Schwab – und beispielsweise grundsätzlich auf allen Nebengebäuden nicht bestimmten Dachformen Vorrang einräumen. Was die Dichtigkeit anbelange, habe sich in den vergangenen zehn, 15 Jahren viel bewegt. „Das Material ist inzwischen so gut, dass niemand mehr Angst zu haben braucht, dass sein Flachdach in absehbarer Zeit undicht wird“, sagt die CSU-Politikerin. Mehr als eine Weide für Insekten Die Vorteile erläutert Naturschützer Frimmel: „Die Dach- und Fassadenbepflanzung ist nicht nur eine Weide für Tiere. Sie ist ein Hitzepuffer im Sommer und eine Wärmedämmung im Winter – und übers ganze Jahr ein Staubfilter. Das Mikroklima verbessert sich.“ Neben Tipps durch die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege sowie die Untere Naturschutzbehörde stellt sich Wiesmüller-Schwab vor, den Bürgern etwa durch eine Förderung in kleinem Rahmen den Umstieg auf begrünte Dächer und Hausfassaden schmackhaft zu machen. Eine Entscheidung darüber müssten die zuständigen Gremien treffen. Auch ein Wettbewerb, der positive Beispiele auszeichne, sei denkbar. Ottmar Frimmel: "Man muss die Herzen gewinnen" Dass es auch jenseits öffentlicher Gebäude bereits Paradiese für Biene und Co. gibt, zeigt Frimmel in Günzburg am Georg-Elser-Weg. Dort haben Seda (Mehrzahl von Sedum) auf Garagen eine neue Heimat gefunden. Frimmel schwärmt von den Überzeugungstätern, die das hier vollbracht und ihr Dach ökologisch stark aufgewertet haben. Er sagt, dass Naturschutz nicht verordnet werden könne. „Man muss die Herzen gewinnen und Impulse geben.“ Lesen Sie dazu auch: Lehrbienenstand hat mehr Platz für Gäste und Auszubildende Garten: Diese Pflanzen lieben die Bienen Eine Thannhauser Geschichte „von Margeriten und Rehkitzen“ So kann Günzburg weiter blühen

