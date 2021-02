08:55 Uhr

Vogelzählaktion: Die Spatzen machen im Kreis Günzburg das Rennen

Mehr als 7000 Vögel sind im Landkreis gezählt worden. Welche Ergebnisse die „Stunde der Wintervögel“ 2021 sonst noch gebracht hat.

Von Till Hofmann

Er ist die unangefochtene Nummer eins unter den Wintervögeln im Landkreis Günzburg: Der Hausspatz. In zwei von drei Gärten wurde die Vogelart bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ beobachtet – eine Art Vogelinventur, die der Landesbund für Vogelschutz (LBV) jeden Winter ausruft. Zwischen dem 8. und dem 10. Januar sollte man am besten mit dem Fernglas eine Stunde lang genau hinsehen, wie viele Vögel und welche Arten sich im eigenen Garten aufhalten. Wer an der Mitmachaktion teilgenommen hat, notierte seine Beobachtungen auf einem eigens entworfenen Formular und schickte sie den Vogelexperten.

Zweiter Platz für den Feldspatz mit 1403 Exemplaren. Bild: Derer/LBV

Im Kreis Günzburg taten das 283 Teilnehmer. In ganz Bayern waren es mehr als 40.000 Menschen – das ist ein neuer Rekord, der nach Ansicht des LBV auf den Corona-Lockdown zurückzuführen ist, „da die Menschen mehr Zeit zuhause verbringen und den Vögeln vor ihrer Haustüre mehr Aufmerksamkeit schenken“, wie Annika Lange vom Landesbund für Vogelschutz sagt.

So wenig Vögel wie nie in den Gärten

Im Schnitt wurden dieses Jahr allerdings nur 32 Vögel pro Garten beobachtet und somit so wenige wie noch nie in den 16 Jahren der Aktion (bisheriger niedrigster Wert waren 33 im Jahr 2017). „Solche temporären Rückgänge müssen nicht gleich als Alarmsignal gesehen werden. Gerade wenn so viele Arten tendenziell eher ausbleiben, deutet das auf übergeordnete Ursachen hin wie eine gute Verfügbarkeit von Nahrung in der Natur. Die Vögel suchen unsere Gärten dann seltener auf“, sagt Lange.

Die Amsel ist der am dritthäufigsten gesehene Vogel (646). Bild: Derer/LBV

Im Landkreis Günzburg lag der Durchschnittswert höher als im Freistaat. Denn in den 216 Gärten des Kreisgebietes wurden zusammengenommen jeweils um die 35 Vögel beobachtet.

Die Amsel zeigt sich fast überall

Bayern und der Kreis Günzburg liefern nicht nur bei Platz eins der Vogel-Hitparade dasselbe Ergebnis. Auch auf Rang zwei landet im Freistaat wie im Kreis Günzburg der Feldspatz (im Landkreis in 54,3 Prozent der Gärten beobachtet). Platz drei und vier ist dann nicht mehr gleich. Die Amsel ist der am dritthäufigsten beobachtete Vogel im Kreis Günzburg und ist in 84,3 Prozent der Gärten gesehen worden – der beste Wert in dieser „Verteilungskategorie“. Dann folgt die Kohlmeise. In Bayern ist es gerade umgekehrt.

Rang vier für die Kohlmeise (623) im Landkreis Günzburg. Bild: Derer/LBV

Insgesamt machen die Vogelarten der ersten vier Plätze bereits 4.305 der insgesamt 7.333 aufnotierten Exemplare im Landkreis aus. 60 verschiedene Vogelarten haben sich in den Gärten aufgehalten.

