Volkshochschule Günzburg will Corona weiter trotzen

Warum die Günzburger Vhs trotz zum Teil fehlender Teilnahmegebühren optimistisch in die Zukunft blickt und welche zwei Mitglieder neu im Vorstand sind.

Unter den gegebenen strengen Hygiene-Auflagen ist die diesjährige Mitgliederversammlung der Volkshochschule (Vhs) Günzburg im Forum am Hofgarten abgehalten worden – die Devise: Abstand halten, Mund-Schutz, aber nicht Mund halten!

Der stellvertretende Vorsitzende Berthold Lipp führte in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Walter Czech durch die Veranstaltung, in der der Sach- und der Geschäftsbericht 2019 im Mittelpunkt standen. Beide konnten sich sehen lassen, teilt die Vhs mit, obwohl der Kreativität im März aufgrund von Corona abrupt Einhalt geboten wurde. Bis dahin erinnerte Leiterin Petra Demmel in einer Präsentation an Lesungen mit dem bundesweit bekannten Philosophen Wilhelm Schmid oder dem Bestseller-Autor Philipp Sendker, betonte die Bedeutung der politischen Bildung mit der Journalistin Mesale Tolu, die über Monate in der Türkei in Haft war, mit dem Landratstalk oder Politiker-Speed-Dating vor der Kommunalwahl 2020.

Filme mit Botschaft

Dass auch in vermeintlich leichten Genres wie dem Film eine politische Botschaft stecken kann, bewies die Auswahl zu den 31. Offinger Filmtagen, die wichtige Artikel des Grundgesetztes aufgriffen. 719 Veranstaltungen konnte die Bildungseinrichtung im Jahr 2019 in Günzburg und den Außenstellen durchführen, wobei die Sprachenkurse und allen voran die Integrationskurse eine wichtige und zuverlässige Basis darstellten.

Demmel bezeichnete es als Glücksfall, die Zulassung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011 beantragt und 2014 die Professionalisierung in diesem Bereich vorangetrieben zu haben. Denn diese Kurse würden auch in Zeiten von Corona zuverlässig laufen und bezuschusst, sodass ein finanzieller Totalausfall im laufenden Jahr vermieden werden könne.

Was zuversichtlich stimmt

Demmel knüpfte an ihren Sachbericht über das Jahr 2019 gleich einen Ausblick auf 2020 und 2021 an, da mit Corona sich alle Pläne geändert haben. Trotz eines Ausfalls der Teilnahmegebühren von 37 Prozent im ersten Halbjahr 2020, der vom Rettungsschirm des Bayerischen Staates nur zu einem Drittel abgedeckt würde, und weiterer zu erwartenden Einbußen im Herbst und Winter ist die Chefin der Günzburger Bildungseinrichtung davon überzeugt, dass die Vhs Günzburg aus dieser Krise stärker hervor gehen könne. Sie begründet ihren Optimismus und Kampfgeist des ganzen Teams mit der Tatsache, dass einige neue Sponsoren gewonnen werden konnten, um die Digitalisierung fortzusetzen; die Dozenten und Teilnehmer stünden diesem Schritt aufgeschlossen gegenüber und die intensivierte Vernetzung gäbe Hoffnung zu einem weiteren zukunftsorientierten Ausbau.

Untermauert wurde der Optimismus durch den Jahresabschluss des Jahres 2019, der von der Versammlung einstimmig abgesegnet wurde. Durch einen Überschuss von 29587 Euro und die Auflösung von Rückstellungen, kombiniert mit der Tatsache, dass das festangestellte Personal der Vhs seit April in Kurzarbeit sei (Demmel: „Wir fangen bei uns an zu sparen!“) wolle man das Defizit im Corona-Jahr 2020 in einem überschaubaren Maß halten.

Seitz und Munk sind jetzt dabei

Große Unterstützung findet die Geschäftsführerin bei diesen Bemühungen beim gesamten Vorstand, der nach der Kommunalwahl zwei neue Mitglieder erhielt: Ursula Seitz vertritt nun die Stadt Günzburg (vorher Siegfried Ranz) und Ferdinand Munk den Landkreis Günzburg (vorher Robert Strobel). Beide wurden von der Mitgliederversammlung satzungsgerecht bestätigt. Und eines war der Leiterin noch wichtig, da es immer wieder zu Nachfragen gekommen war: Auch wenn es wegen der Planungsschwierigkeiten im aktuellen Semester kein Programmheft gab, so fanden doch bereits viele Kurse wieder statt, immer mit den gebotenen Auflagen wie reduzierter Teilnehmerzahl und regelmäßigem Lüften. Sollte im November auch für die Vhs eine Corona-Pause angeordnet werden, würden die Kurse wohl im Dezember wieder weitergeführt und zusätzliche könnten dann neue Angebote starten. Aktuelles zum Programm wie auch zur Entwicklung unter Corona kann unter www.vhs-guenzburg.de abgerufen werden.

Obwohl man bei der Versammlung auf den gewohnten kulturellen Abschluss und anregende Gespräche verzichten musste, so gab es doch eine humorvolle Abrundung, als das scheidende Vorstandsmitglied Siegfried Ranz geistreich eine Anekdote aus seiner Zeit als jugendlicher Vhs-Helfer zum Besten gab. (zg)

