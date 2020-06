15:00 Uhr

Volksverhetzung: Rentner kann Geldstrafe nicht mindern

Auch über das Holocaust-Mahnmal in Berlin (auf dem Foto ein Tourist) ließ sich der 62-Jährige aus..

Holocaust-Leugner aus dem Kammeltal will eigentlich eine komplette Verhandlung erreichen. Warum der Mann die nicht bekommen hat.

Von Lara Schmidler

Weil ein 62-Jähriger im Januar 2017 unter einem Facebook-Post über eine Holocaust verleumdende Rede des AfD-Politikers Björn Höcke seine Zustimmung ausgedrückt hatte, ist er per Strafbefehl zu Tagessätzen in Höhe von 30 Euro verurteilt worden. Wie viele Tagessätze angesetzt wurden, konnte das Günzburger Amtsgericht am Freitag auf Nachfrage nicht beantworten.

Laut Staatsanwaltschaft bezeichnete der Angeklagte die Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten als „Jahrhundertlüge“ und kündigte das Holocaust-Denkmal in Berlin betreffend an, dass die „Quader zu etwas Besserem verwendet werden“.

Nur über die Tagessatzhöhe wurde befunden

Darauf wurde dem Rentner, der in der Gemeinde Kammeltal lebt, ein Strafbefehl zugestellt, gegen den er beschränkt Einspruch erhob. Darüber sollte am Donnerstag Richterin Jessica Huk am Amtsgericht Günzburg entscheiden.

Zu Beginn der Sitzung stellte sich allerdings heraus, dass der 62-Jährige den ganzen Fall noch einmal verhandeln wollte. Da er nur diesen beschränkten Einspruch erhoben hatte, wurde am Ende auch nur über die Tagessatzhöhe entschieden. Diese errechne sich am monatlichen Nettoeinkommen und sei damit nicht reduzierbar, teilte die Richterin mit. Nach knapp 15 Minuten war der Fall geklärt: Sowohl das Urteil als auch die Höhe des Tagessatzes blieben bestehen. Gegen diesen zweiten Teil kann der Rentner innerhalb einer Woche Revision einlegen.

