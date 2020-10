vor 9 Min.

Vollsperrung für die Sanierung der B300 neu

So läuft der Verkehr bei Thannhausen

Das Staatliche Bauamt teilt mit, dass ab Montag, 12. Oktober, die Bauarbeiten für die Sanierung der Bundesstraße B300 neu, der ehemaligen kommunalen Ortsumfahrung von Thannhausen, beginnen. Deshalb muss die Bundesstraße zwischen dem Kreisel B300 neu/Staatsstraße 2023 und der Einmündung B300 neu/Staatsstraße 2023 östlich St. Maria gesperrt werden. Die Umleitung der B300 von Krumbach kommend in Richtung Augsburg erfolgt ab St. Maria über die Staatsstraße 2023 (Ursberger Straße/Christoph-von-Schmid-Straße) und weiter über die Augsburger Straße bis zur Einmündung in die B300 östlich Thannhausen. Die Umleitung von Augsburg kommend Richtung Krumbach erfolgt ab dem Kreisel B300/Staatsstraße 2025 auf der Bahnhofstraße Richtung Süden bis zur Kreuzung am Rathaus Thannhausen und über die Christoph-von-Schmid-Straße/Ursberger Straße bis St. Maria. Alle anderen Umleitungsstrecken sind ausgeschildert und bleiben gültig. (zg)

