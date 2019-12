vor 17 Min.

Vom Fliegerhorst zum Areal Pro: Eine "Erfolgsgeschichte"

Auf dem Ex-Bundeswehrgelände haben sich viele Firmen angesiedelt. Die Devise: "Qualität statt Quantität". Wie viele Jobs entstanden sind und was geplant ist.

Im kommenden Jahr steht ein kleines Jubiläum an: Der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet (Areal Pro) auf dem ehemaligen Fliegerhorst Leipheim kann sein Zehnjähriges feiern. Bei der letzten Verbandsversammlung in diesem Jahr erinnerte der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig am gestrigen Freitag an „die Erfolgsgeschichte“ des Zusammenschlusses von Landkreis, Günzburg, Leipheim und Bubesheim. Bislang seien etwa 1300 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. „Das hätte ich bei der Gründung nicht erwartet. Auch nicht, dass wir schwarze Zahlen schreiben“.

Die Verantwortlichen des Zweckverbands gingen bei der Ansiedlung neuer Firmen auf dem Ex-Militärgelände stets nach dem Motto „Qualität statt Quantität“ vor. In nicht öffentlicher Sitzung waren zuletzt wieder eine Reihe von Bewerbern abgelehnt worden. Keinen Zuschlag bekam etwa der Betreiber eines Burgauer Autohauses, der einen Garagenpark bauen wollte. Gebilligt wurde unter anderem der Bau einer Fotovoltaikanlage auf einer Freifläche von etwa zehn Hektar. Eine Imkerin darf zudem auf einigen naturnahen Gebieten ihre Bienenkästen aufstellen.

Eine Streuobstwiese mit alen Apfel- und Birnensorten entsteht

Wie berichtet, wird zum Erhalt der Artenvielfalt in der Nähe des Fliegerhostmuseums eine Streuobstwiese mit alten Apfel- und Birnensorten angelegt. Die Finanzen des Zweckverbandes wickelt die Günzburger Kämmerei ab. Das von Stephan Strobel erarbeitete Zahlenwerk für das Haushaltsjahr 2018 ist gestern von der Verbandsversammlung einstimmig gebilligt worden. Im Vermögenshaushalt standen Ausgaben von knapp 600000 Euro Einnahmen in Höhe von fast zwölf Millionen Euro gegenüber.

Der hohe Überschuss wurde in die Rücklagen gegeben, damit hat der Zweckverband rund 16,6 Millionen auf der hohen Kante. Dem stehen Schulden von lediglich drei Millionen Euro gegenüber. Das Finanzpolster sei notwendig, um in den kommenden Jahren weitere Baumaßnahmen umsetzen zu können, erklärte der Verbandsvorsitzende, Landrat Hubert Hafner. (kai)

