07:00 Uhr

Vom Luxus des Parkens am Burgauer Bahnhof

Der Pendlerparkplatz am Burgauer Bahnhof ist erst erweitert worden. Im nächsten Schritt stehen noch Straßenbauarbeiten an.

Die Abstellmöglichkeiten für Autos sind in Burgau erweitert worden, das nächste Projekt steht bevor. Was sagen die Pendler dazu?

Von Sarah-Katharina Merk und Christian Kirstges

Es ist kurz vor sieben Uhr, der Zug aus Richtung Günzburg ist gerade aus dem Burgauer Bahnhof ausgefahren. Vielen Menschen begegnet man an diesem kalten Morgen nicht. Nach kurzem Verweilen im angenehm warmen Auto geht bei einem Fahrzeug die Beifahrertüre auf, die Kinder eilen zum Bahnsteig, auf dem Weg in die Schule. Ja nicht zu lange draußen warten, bei dieser Eiseskälte! In die Stille drängt sich der Lärm eines vorbeifahrenden Güterzuges. Die geladenen Kraftfahrzeuge glänzen in allen Farben. Einige Menschen steigen aus dem Personenzug, der eingefahren ist, darunter auch Iris Drobina.

Die studierte Philologin arbeitet im Therapiezentrum Burgau und pendelt deshalb bereits seit 2004 regelmäßig die Strecke von Neu-Ulm nach Burgau. Es sei ein Luxus, dass man sein Fahrzeug am Bahnhof parken kann, meint Drobina dankbar. Mit der Parksituation sei sie aber auch früher schon zufrieden gewesen. Ein zusätzliches Plus seien damals im Winter zudem die Büsche gewesen, die das Parkareal umgaben. Da froren die Autoscheiben nicht so schnell ein, erklärt sie lachend, während sie nebenbei ihre eigenen enteist. Etwas mehr Leben am Bahnhof würde sich die Pendlerin aber wünschen, gerade zu dieser dunklen Jahreszeit. Dies könnte möglicherweise auch dem vorherrschenden Vandalismus, von dem sie berichtet und unter anderem selbst schon betroffen gewesen sei, entgegenwirken, vermutet Drobina.

Burgaus Polizeichef Stefan Eska sagt auf Anfrage, dass der Parkplatz kein Vandalismus-Schwerpunkt sei, der Bahnhof und dessen Umfeld aber sehr wohl, mit Graffiti und zerstörten sowie gestohlenen Fahrrädern. Bislang laufen die Ermittlungen allerdings gegen unbekannt.

Mit dem Zug geht‘s einfach entspannter

Auch Sylvia Kaiser-Berger nützt schon seit vielen Jahren den Nahverkehr, um zu ihrem Arbeitsort zu gelangen. Die Lehrerin für evangelische Religion und Geschichte an der Maria-Ward-Realschule in Augsburg fährt zwar selbst mit dem Fahrrad zum Bahnhof und beanspruche damit keinen Parkplatz, trotzdem habe sie mitbekommen, dass früher zeitweise ein Engpass an Parkmöglichkeiten herrschte. Kaiser-Berger ist froh, nicht selbst nach Augsburg fahren zu müssen, denn vor allem die Autobahnfahrt finde sie sehr anstrengend.

Ähnlich ergeht es auch Bernd Grüner. Der Berufsschullehrer für Metalltechnik pendelt seit Beginn des Schuljahres ausschließlich. Früher habe er mal den Zug genommen, mal sei er mit dem Auto gefahren. Das Zugfahren finde er aber einfach gemütlicher, besonders, seit der Verkehr in Augsburg immer stärker zunehme. Bevor Grüner mehr über seine Erfahrungen mit der Deutschen Bahn, dem Parkplatz am Burgauer Bahnhof und dem Verkehr rund um Augsburg berichten kann, muss er auch schon los. Der Zug wartet schließlich nicht.

Das Parken am Bahnhof soll weiter nichts kosten

Während der Pendlerparkplatz von der Stadt jetzt fertig ausgebaut wurde und nach Auskunft von Stadtbaumeister Werner Mihatsch nun gut 70 Stellplätze habe, stehen noch Straßenbauarbeiten an der Zufahrt zum Bahnhof und an den Parkflächen direkt am Gleis an. Auch neue Fahrradstellplätze sind geplant. Der Stadtrat hat den Auftrag in Höhe von gut 198000 Euro jetzt vergeben, der Baubeginn soll im neuen Jahr sein. Hermann Mühlbauer (ABB) sagte zwar im Rat, seine Fraktion habe sich eine größere Lösung gewünscht, aber es sei gut, dass hier überhaupt etwas angepackt werde. „Das ist wichtig für die Pendler.“

Jürgen Pauer (Freie Wähler) fragte, ob in Burgau bald Geltendorfer Verhältnisse drohen (lesen Sie hier mehr dazu). Denn am dortigen Parkplatz verlangt jetzt eine Tochterfirma der Deutschen Bahn 1,50 Euro am Tag als Gebühr für das Abstellen eines Fahrzeugs. Bürgermeister Konrad Barm (Freie Wähler) geht nicht davon aus. Denn 99 Prozent der Flächen am Bahnhof seien inzwischen im Besitz der Stadt, die Gespräche mit der Bahn zum letzten Prozent gestalteten sich allerdings schwierig. „Wir sind aber dran.“

Themen Folgen