Vom US-Footballer zu einem der jüngsten Kreisräte im Freistaat

Plus Was der 18 Jahre alte Philipp Beißbarth in der Kommunalpolitik für die Grünen bewegen will. Und wie ihn ein Aufenthalt in Oklahoma vorangebracht hat.

Von Till Hofmann

Es ist ein weiter Weg von Oklahoma, dem – wie Philipp Beißbarth sagt – republikanischsten aller US-Bundesstaaten zum Kreisverband der Grünen im Landkreis Günzburg. Der junge Mann hat das in nicht einmal zwei Jahren hinbekommen. Jetzt sitzt er im Marktgemeinderat von Jettingen-Scheppach und als einer der jüngsten Kreisräte Bayerns im Kreistag von Günzburg. Als er Mitte März gewählt wurde, hatte er seinen 18. Geburtstag erst gut sechs Monate hinter sich.

Aber der Reihe nach: Philipp Beißbarth war noch nicht einmal 15 Jahre alt, als das bis dahin größte Abenteuer seines Lebens begann. Nach der 10. Klasse im Günzburger Dossenberger-Gymnasium machte er sich für ein Jahr in die USA auf – mit der Hilfe einer Austauschorganisation, aber auf private Kosten. 500 Euro hätten mehr bezahlt werden müssen, um sich einen US-Bundesstaat selbst auszusuchen. Kalifornien und Flecken an der Ostküste liegen hoch im Kurs. Der Jugendliche verzichtete darauf. Eine Gastfamilie in Oklahoma wählte ihn aus.

Mittendrin im Nirgendwo

Der Bundesstaat ist dreimal so groß wie Bayern, gehört aber zu den kleinen in den Vereinigten Staaten. Philipp Beißbarths neue Heimat lag eine Autostunde östlich von Oklahoma City – in Prague, einer 2500-Einwohner-Stadt. Und die Farm, auf der er lebte, war auch noch einige Kilometer davon entfernt. „Es war mittendrin im Nirgendwo“, sagt er. Das Haus des nächsten Nachbarn war gerade noch am Horizont zu sehen.

Langeweile habe der Exot an der örtlichen High School nie empfunden. „Ich hatte immer was zu tun, habe schnell Freunde gefunden. Jeden Tag stand als erstes auf dem Stundenplan Gewichtheben im schuleigenen Fitnessstudio. Und als Kicker in der Footballmannschaft hatte er ebenfalls täglich drei Stunden Training – und sonntags „Straftraining“, egal wie das Spiel tags zuvor ausgegangen war. Auch wenn sich’s fürchterlich anhört: Das Training sei unheimlich motivierend gewesen und trotz des Drills habe eine familiäre Atmosphäre geherrscht, wie das in Sportvereinen hierzulande nicht der Fall sei.

Auf der Farm Mutterkühe verscheuchen

„Es war eine supertolle Erfahrung“ – auch auf der Farm, wo Philipp Beißbarth beispielsweise aufpassen musste, dass Mutterkühe den Menschen nicht zu nahe kamen, deren Kalb sie gerade mit einem Chip versahen. Wenn die Distanz dann zu gering wurde, „habe ich mit den Armen gefuchtelt und geschrien. Das hat vermutlich ziemlich komisch ausgesehen.“

Für Heimweh war in Oklahoma trotz des überschaubaren Freizeitangebots einfach keine Zeit. „Und ich bin auch nicht so gestrickt. Wenn ich in einem fremden Land bin, möchte ich eintauchen in diese andere Kultur.“ Die Eltern haben das Ansinnen ihres ältesten Sohnes wohl auch deshalb unterstützt, weil er sich komplett selbstständig vorbereitet hat: Er besorgte sich das Visum, nahm an Vorbereitungscamps teil, organisierte alles. „Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, verfolge ich das intensiv“, sagt Beißbarth.

Verständnis für die Trump-Wähler

Die vielen Begegnungen mit den Menschen dort haben den Teenager wohl am meisten beeinflusst. Auch wenn er die Politik von US-Präsident Donald Trump als „absoluten Müll“ bezeichnet, kann der junge Grünen-Kreisrat gut nachvollziehen, warum so viele Menschen dort Trump das mächtigste politische Amt in den USA anvertraut haben: Dessen Vorgänger Barack Obama habe sich für Oklahoma, wo die Ölindustrie und die Landwirtschaft die wichtigsten Eckpfeiler der Wirtschaft sind, nie interessiert. „Die Menschen fühlten sich im Stich gelassen.“

Sich in die Rolle anderer hineinzuversetzen, sagt er, ist eine unbedingte Voraussetzung, um begreifen zu können, warum jemand in einer bestimmten Weise handelt. Das gilt für ihn beispielsweise auch für die in Deutschland lebenden Flüchtlinge und Asylbewerber, deren Lebensgeschichten zu häufig leichtfertig abgetan würden. „Wir haben ja schon Schiss, auf einem wackeligen Schlauchboot in einem größeren See unterwegs zu sein. Hier geht es um eine Fahrt übers Mittelmeer unter katastrophalen Bedingungen. Hier geht es um Leben und Tod. Und sein Leben setzt niemand leichtfertig aufs Spiel.“

Politischer Leerlauf nach der Rückkehr

Im Juni 2017 war Beißbarth zurück. Eineinhalb Jahre benötigte der heute 18-Jährige aus Jettingen-Scheppach, bevor ihm nicht nur klar war, dass er sich politisch engagieren wollte, sondern auch in welcher Partei. „Nach dem Aufenthalt in den USA in diesem urkonservativen Sumpf ist es mir zunächst schwer gefallen, mich politisch zu orientieren. Aber irgendwann ist mir klar geworden, wie ich ticke.“

Als „überaus positiv“ fiel Beißbarth auf, „dass man mich bei den Grünen als junge Person genauso behandelt wie jemand, der schon seit zehn Jahren dabei ist“.

Für die Europawahl plakatierte er fleißig, diskutierte mit an Infoständen – und dann ging’s ziemlich schnell: Der neue Ortsverband Nördliches Mindeltal/Holzwinkel wurde gegründet – da ist der Geografie-Student dabei. Die politische Feuertaufe, eine Grünen-Liste für die Marktgemeinderatswahl in seinem Heimatort Jettingen-Scheppach aufzustellen, gelang ihm. „Aus dem Stand zehn Personen zu finden, die sich als Kandidaten zur Verfügung gestellt haben, ist nicht so schlecht“, findet Philipp Beißbarth.

Die Geste Kurt Schweizers

Und schließlich bot ihm Kurt Schweizer, der neue Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, an, auf dessen Listenplatz sechs zu kandidieren. Der Jungspund setzte sich bei der Aufstellungsversammlung gegen drei weitere Mitbewerber durch.

Und nach der erfolgreichen Wahl sitzt er nun im Kreistag und möchte sich vor allem um die Belange der Jugend und um die Themen Klimaschutz und Öffentlicher Personennahverkehr kümmern.

Flexibus muss flexibler werden

„Natürlich sind die Bedingungen auf dem Land nicht mit denen in einer großen Stadt vergleichbar. Aber attraktiver kann man das schon für die Menschen machen. Der Flexibus muss im Landkreis flexibler werden, die Fahrpläne einfach zugänglich und übersichtlich – und das nicht nur in digitaler Form. Wenn das gelingt, verzichtet vielleicht mancher auf den Zweitwagen. Das wäre zumindest ein Anfang.“

