00:33 Uhr

Von Elternkurs bis kulturelle Radeltour

Neues Programm des evangelischen Bildungswerks liegt jetzt aus

Das neue Halbjahresprogramm des evangelischen Bildungswerks des Dekanats Neu-Ulm liegt nun aus. In allen Landkreisen des Dekanats, das von Neu-Ulm über Günzburg bis nach Dillingen reicht, sind Veranstaltungen geplant. Das Angebot der Veranstaltungen ist breit gefächert.

Bereits am Mittwoch, 8. Mai, startet ein Elternkurs, der sich über vier Abende erstreckt und sich an Eltern pubertierender Kinder wendet. Der Kurs findet am 8., 15., 22. und 29. Mai jeweils von 19 bis 21.30 Uhr im Rummelsberger Stift in Leipheim (Fonyoder Straße 16) statt. Der Kurs vermittelt an den vier Abenden wichtige Themen der Pubertät und bietet viel Raum für Austausch untereinander. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Diakonin Ulrike Kühn per E-Mail an ebw.neu-ulm@elkb.de.

Ebenfalls im Mai ist eine Radtour der etwas anderen Art geplant, bei der die Teilnehmer sich auf historische Spurensuche begeben und auch Kirchen näher in den Blick nehmen. Diese RadKulTour findet am 18. Mai statt. Start ist um 9.30 Uhr an der St. Veitskirche in Leipheim. Die Tour richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder: Es werden Kirchen vermessen, Rätsel gelöst und Kunst nachgestaltet.

Bei einem Fotoprojekt können sich die Teilnehmer Ende Juni und Anfang Juli mit dem Thema „hell und dunkel, Tag und Nacht“, befassen. Der Kurs, mit Fotografin Tanja Menck, findet am Freitag, 28. Juni, von 21.30 Uhr sowie am Samstag, 6. Juli, von 10 bis 13 Uhr, im Rummelsberger Stift (Fonyoder Straße 16), in Leipheim statt. Für den 6. Juni ist ein Impulsspaziergang beim Trimm-Dich-Pfad in Leipheim geplant und in Ichenhausen findet am 4. Juli ein Sommertalk im Gemeindehausgarten statt.

Das aktuelle Programmheft liegt in den Gemeindehäusern des Dekanats sowie in der Buchhandlung Hutter und im Leipheimer Rathaus aus. (eff)

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter

www.ebw-nu.de

Themen Folgen