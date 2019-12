vor 9 Min.

Von Gabelbach nach Burgau

Elisabeth Palzerfeiert 90. Geburtstag

„So viel gibt es über mich eigentlich gar nicht zu erzählen“, sagt Elisabeth Palzer bescheiden und lacht. Sie stammt aus Gabelbach, lebt seit mehr als 80 Jahren in Burgau und morgen feiert sie ihren 90. Geburtstag. „Wir waren acht Geschwister, ich war die siebte“, erzählt die Jubilarin. Ihr Vater arbeitete im damaligen Überlandwerk in Burgau, das war auch der Grund, dass die Familie 1938 von Gabelbach in die Markgrafenstadt zog.

„Meine Erstkommunion habe ich dann schon in Burgau gefeiert“, erinnert sie sich. Dann kam der Krieg und auch Elisabeth Palzer musste, als sie 1944 ihre Schulzeit beendet hatte, zunächst ein sogenanntes Pflichtjahr absolvieren: Das war bei der Bäckerei Scholz an der Mühlstraße, beim „Scholzabäck“, wo sie aushalf. Später machte sie bei der damaligen Näherei Stöckle an der Bahnhofstraße eine Lehre als Damenschneiderin, sie lernte ihren Mann Edmund kennen, sie bauten an der Industriestraße ihr Haus. „Dass wir in diesem Jahr im Juli unsere Eiserne Hochzeit erleben durften, darüber habe ich mich ganz besonders gefreut“, betont Elisabeth Palzer.

Seit zehn Jahren lebt das Ehepaar inzwischen an der Wallensteinstraße, in einer schönen Wohnung mit Aufzug, mit Blick auf die Haldenwanger Kirche und das Schloss und zur Burgauer Innenstadt ist es nicht weit. „Wir fühlen uns dort sehr wohl, wir sind zufrieden und wir machen alles, was geht, miteinander“, verrät die Jubilarin. Dazu zählt auch jeden Montagnachmittag der Besuch der Awo-Begegnungsstätte, um sich mit Burgauern zu treffen und sich zu unterhalten. Sie habe immer schon viel genäht und gestrickt. Das komme von ihrem Beruf und von früher: „Wir waren ja sieben Mädchen und ein Bruder. Da hat es immer etwas zum Nähen gegeben.“ Aber es sei schön gewesen, weil sie ja so viele gewesen und sie immer alle miteinander gut ausgekommen seien. Ihren 90. Geburtstag feiert Elisabeth Palzer am morgigen Sonntag im kleinen Kreis: Das Ehepaar hat eine Tochter und einen Sohn, eine Enkelin und einen Enkel. Auch Neffen und Nichten werden kommen und gratulieren. Man muss halt immer ein bisschen auf die Gesundheit achten, das sei das wichtigste, sagt Palzer. Am meisten freue sie sich, dass alle gesund seien und dass innerhalb der Familie so ein gutes Verhältnis untereinander bestehe. (wpet)

