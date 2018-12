vor 57 Min.

Von Indie-Rock bis Mentalmagie

Das ist in den kommenden Monaten alles im Leipheimer Zehntstadel geboten.

Das Halbjahres-Programm des Leipheimer Zehntstadels für Januar bis Juni 2019 ist erschienen. Es enthält sechzehn Veranstaltungen von Indie-Rock und Weltmusik-Pop über Kabarett und Kindertheater bis hin zu einer Lesebühne und einer Mentalmagie-Show. Gleichzeitig hat der Vorverkauf für die 33. Zehntstadel-Saison begonnen.

Sieben Konzerte machen die Auswahl schwer: Philip Bradatsch & Band heizen am 15. März mit Indie-Rock im Roten Foyer am Leipheimer Schlosshof ein, Carrousel macht am 29. März mit französischem Chanson-Pop Stimmung und mit Cobario (31. Januar) und Fjarill (30. Juni) kommen zwei Bands, die auf ganz unterschiedliche Art Kammermusik mit Pop und Weltmusik verbinden. Am 8. März bringt die Schauspielerin Tini Prüfert eine Hommage an Hildegard Knef auf die Bühne und das beliebte Irish Spring Festival findet am Dienstag, 9. April, statt. Das Neujahrskonzert, das wie immer bereits seit dem Sommer im Vorverkauf war, ist mittlerweile ausverkauft.

Ein großes Kabarett-Vergnügen verspricht Bumillo am 15. Februar und am 16. Mai lockt eine Gruppe von bekannten und erfolgreichen Poetry-Slammern mit einer Lesebühne: Als „Die Stützen der Gesellschaft“ präsentieren sie ihr witziges Best-of-Programm. Eine andere Form der Lesung, nämlich mit viel Musik, bieten Stefan Leonhardsberger und Stephan Zinner am 6. Juni, wenn sie die Wiener Kaffeehauskultur mit der Münchner Wirtshauskultur vergleichen. Weltmeister der Zauberkunst in der Sparte Mentalmagie, das ist Christoph Kuch. Sein verblüffendes Programm „Ich weiß“ ist am 4. April zu erleben. Mit Kuch kommt wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt ein Mentalmagier nach Leipheim.

Für Kinder ab fünf Jahren empfiehlt die Kitz Theaterkumpanei ihr aufregendes Stück „Ein Schaf fürs Leben“, das am 20. Januar in Leipheim zu erleben ist. Kasperltheater nicht nur für Kinder gibt’s im Februar: „Kasperl und der Räuber“ heißt die Samstagnachmittags-Vorstellung am 23. Februar für Kinder ab drei Jahren, während „Das Verschellen der Fernbedienung“ am Vorabend explizit nur für Erwachsene ist.

Für Kindergarten-Gruppen kommt der Rabe Socke am 22. März mit „Alles meins“.

Eintrittskarten für den Zehntstadel gibt es ab sofort bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, per print@home bei der Stadtverwaltung Leipheim, Telefon 08221/707-10 oder -37, und bei der Buchhandlung Hutter in Günzburg. (zg)

