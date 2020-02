11.02.2020

Von Operette bis Rock’n’Roll

Für einen glänzenden Auftakt des Konzerts des Musikvereins Kissendorf im Günzburger Forum am Hofgarten sorgte das Schülerorchester Bibertal, dirigiert von Bettina Burkhart.

Der Musikverein Eintracht Kissendorf präsentiert ein facettenreiches Programm im Günzburger Forum

Von Martin Gah

Die Mehrzweckhalle in Kissendorf wird zurzeit renoviert. Diesem Umstand verdanken die Blasmusikfreunde in der Region ein grandioses Konzert des Musikvereins Eintracht Kissendorf im Günzburger Forum am Hofgarten.

Der Auftakt des Abends gehörte den jungen Musikern. Das Schülerorchester und das Jugendblasorchester Bibertal bilden den Nachwuchs für die Musikvereine Kissendorf und Lyra Echlishausen-Bühl aus. Das erste Stück der Schüler unter der Leitung von Bettina Burkhart, „Swansea Town“ von Gustav Holst und Michael Story, klang wie ein feierlicher Festmarsch mit einem zackigen Schlagzeugsolo. Rockige und jazzige Klänge gab es anschließend bei „Flash Points“ von Patrick Roszell. Dieses Stück ist charakterisiert durch Frage-Antwort-Spiele, zunächst zwischen dem hohen und dem tiefen Blech, dann zwischen dem Holz und dem tiefen Blech.

Dann betrat das Jugendblasorchester die Bühne, dirigiert von Hermann Taubenheim. Mühelos meisterten die jungen Musiker die stilistischen Übergänge zwischen Barock, Pop und Jazz im „Concerto d´Amore“ von Jacob de Haan. Einem Medley des britischen Popsängers Ed Sheeran verliehen Bongos und Xylofon eine besondere Klangfarbe. Außerdem gehörten dazu ein fröhlich hüpfendes Saxofon-Solo von Britta Kirsch sowie ein Posaunensolo mit Aufwärts- und Abwärtsdreiklängen und großen Tonsprüngen von Lukas Aumer. Der krönende Abschluss des Jugendorchesters waren Lieder aus dem Disney-Film „Die Schöne und das Biest“.

Einen fanfarenartigen Einstieg in das Programm der „Großen“ – ebenfalls dirigiert von Hermann Taubenheim – bot das „Concert Prelude“ von Philip Sparke. In seiner „Italienischen Lustspiel-Ouvertüre“ ließ sich der Komponist Ted Huggens von Rossini und vom Volkslied „Santa Lucia“ beeinflussen. Das Werk beginnt agil, wie ein zackiger Marsch, gekennzeichnet durch Echoeffekte zwischen Klarinetten und Saxofonen, die sich im Forum gegenübersitzen. Dann melden sich die Trompeten mit Triolen zu Wort. Der zweite Abschnitt der Ouvertüre ist eine träumerische Serenade, mit einem theatralischen Dialog zwischen einem Trompetensolisten (Felix Sauter) und einem Altsaxofonsolisten (Sebastian Kräss). Zum Abschluss folgt ein freudig hüpfendes Tutti. Dann ging ein schweres Gewitter nieder mit der Schnellpolka „Unter Donner und Blitz“ von Johann Strauß Sohn. Diese wurde für den Faschingsball der Wiener Künstlervereinigung „Hesperus“ komponiert. Bei der Interpretation der Kissendorfer sah das Publikum die Tänzer im Ballsaal förmlich vor sich. Dann wurde dem Wiener Operettenkomponisten eine moderne Kreuzung aus Oper und Hardrock gegenübergestellt mit „Bohemian Rhapsody“ von Queen.

Im Medley „Achtziger Kult-Tour“ ließ Arrangeur Thiemo Kraas die Melodien der deutschen Rockhits „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich“, „Tausendmal berührt“ und „Sternenhimmel“ ineinanderfließen. Ein swingendes Finale war das Medley „James Last Golden Hits“ von Steve McMillan. Das Publikum verabschiedete die Musiker mit Standing Ovations und bekam von allen drei Kapellen Zugaben. Mit Sachkenntnis und Humor führten Anna Radt (Schülerorchester), Kathrina Rudolph (Jugendblasorchester) und Sebastian Kräss durchs Programm.

Themen folgen