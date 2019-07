vor 22 Min.

Von Schätterhex und Nussjackl - Werner Blaha erklärt Kindern den Wald

Die Führungen von Werner Blaha im Burgauer Stadtwald sind eine Erfolgsgeschichte. Seit 30 Jahren bringt der Jäger Kindern die Natur näher. Und die sagen auf besondere Weise danke.

Von Jörg Sigmund

Jakob kommt nicht an diesem heißen Tag. Vermutlich ist es dem Chef der Eichkätzchen im Burger Stadtwald, wie ihn Werner Blaha nennt, viel zu warm. Dabei hat der zutrauliche Jakob die Kinder bei ihren Spaziergängen durch den Forst in der Vergangenheit schon so manches Mal begrüßt, wie Blaha erzählt. Heute eben nicht.

Jäger Werner Blaha erklärt Kindern im Rahmen des Burgauer Ferienprogramms die Vielfalt und das Leben im Wald.

Seit 30 Jahren nun schon führt Blaha Mädchen und Buben im Rahmen des Burgauer Ferienprogramms durch den Stadtwald und erklärt ihnen die Natur. Mehr als 40 kamen jetzt trotz der tropischen Temperaturen zur Jubiläumsveranstaltung. „Die Waldführungen sind längst zum Renner geworden“, sagt Martin Kramer, erster Vorsitzender des Heimat- und Volkstrachtenvereins Untermindeltaler Burgau. „Es ist eine Erfolgsgeschichte.“

Rauhaardackel Anka ist auch dabei

Jetzt ist es also das 30. Mal, dass sich Blaha mit Kindern, Eltern und Rauhaardackel Anka auf den Weg in den Wald macht. Die Tour wird wegen der Hitze etwas kürzer sein, die Präsentation heimischer Tierarten zum Abschluss ins Trachtenheim verlegt. Doch hohe Temperaturen hin oder her, die Buben und Mädchen sind mit Eifer dabei. „Das ist es, was mir riesengroße Freude macht.“ Er wolle die Kinder in der „globalisierten und digitalisierten Welt für die Natur begeistern“.

Blaha, der 44 Jahre lang als Polizist, zuletzt im Präsidium Kempten, arbeitete, will über Traditionen und Werte nicht nur reden, er will sie auch vorleben und an die nächste Generation weitergeben. Der Pensionist und Opa von sechs Enkelkindern „aus Leidenschaft“ ist tief verwurzelter Burgauer. In der Grundschule liest er Geschichten vor und geht mit Schulklassen im Herbst seit Langem auf Exkursion in den Wald. „Ich stamme aus einer Lehrerfamilie. Ich habe es wohl in den Genen“, sagt er. An diesem Nachmittag wird „schwäbisch gschwätzt“, wie er betont. Und so erzählt Blaha den Kindern von der „Schätterhex“, der diebischen Elster, vom „Nussjackl“ dem Eichelhäher, dem Dachs „Schmalzmann“ und eben von Jakob, dem Eichkätzchen.

Ein Spruch mit viel Wahrheit

„Hier geht es in den grünen Wald, drum wirf dein Rauchzeug weg recht bald, lass Blumen und Sträucher am Wegrand stehen und tu ohne Schreien des Weges gehen, schnitz nicht in Stamm dein Herz und Namen, sonst holt dich der Teufel, in Ewigkeit Amen!“

Jäger Werner Blaha erklärt Kindern den Wald. Bild: Bernhard Weizenegger

Mit diesem alten Spruch eines Burgauer Heimatdichters, der auf einer Tafel am Eingang zum Stadtwald steht, beginnt Blaha seine Führung. „Er enthält vieles, was die Kinder wissen sollten“, sagt der 64-Jährige. Er erklärt ihnen die heimischen Baumarten, Nadel und Laubholzarten, er zeigt eine Kastanie, die massiv unter der Hitze leidet, was an den braunen Blättern zu erkennen ist. Blaha spricht vom Borkenkäfer, der „riesen Probleme“ macht und die Fichtenbestände „ratzeputz auffrisst“. Und betont, dass eine Buche schon „100 Jahre auf dem Buckel haben müsse“, bevor sie gefällt wird. Die Kinder lauschen gespannt. Auch als er sie davor warnt, gepflückte Waldbeeren ungewaschen zu essen, weil der Fuchsbandwurm gefährlich ist und noch immer eine große Rolle spielt.





Blaha ist passionierter Jäger, geht seit über 40 Jahren in seinem Revier in Wettenhausen auf die Pirsch. Im Trachtenheim zeigt er den Kindern Geweihe von Rehbock und Hirsch, Krucken von der Gams und Hauer, die Eckzähne des männlichen Wildschweins, dem Keiler. Die Buben und Mädchen dürfen Tierpräparate und -stimmen erraten und sie tun es mit Begeisterung. Auch wenn der Fasan schon mal zum Auerhahn und der Bussard zum Adler wird. „Der heutige Tag war für mich wieder Balsam auf die Seele“, sagt Blaha. „Gibt es ein schöneres Dankeschön als diese Kinderaugen?“

