00:43 Uhr

Von Storch kommt zur AfD

Die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist am Sonntag, 22. Juli, Gastrednerin beim Bürgerdialog der AfD in Günzburg. Das kündigte der Vorsitzende des Kreisverbands Gerd Mannes an, der auch stellvertretender bayerischer Landesvorsitzender ist. Die öffentliche Veranstaltung findet um 13 Uhr im Forum am Hofgarten statt. Dabei werden sich auch Mannes als Landtags-Direktkandidat (Listenplatz 2) und Friedrich Holzwarth als Bezirkstags-Kandidat mit ihren Themen vorstellen. Ebenfalls zu Gast ist Ulrich Singer, Landtags-Direktkandidat im Donauries (Listenplatz 3).

Vor dem Hintergrund des unionsinternen Streits um die Eindämmung der Migration und den Masterplan von Bundesinnenminister Horst Seehofer, rechnet Mannes mit deutlichen Worten des Bundesvorstandsmitglieds von Storch. „Gerade der bayerische Landtagswahlkampf hat mit der CSU und ihrem Vorsitzenden Seehofer enorme Bezüge zur aktuellen Bundespolitik und zur Bundesregierung“, betonte der AfD-Politiker. (zg)

Themen Folgen