vor 10 Min.

Von Weiler nach Weißingen, über Ettlishofen nach Schönebach

Unsere Sommerserie „Heimat im Kleinen“ ist zu Ende. Was die Dorfbewohner und unsere Leser dazu zu sagen haben

Von Peter Wieser

Mit Nettershausen geht unsere Dorfserie heute zu Ende. Das wäre eigentlich mit der Einöde namens „Ende“ an der B16 bei Oberbleichen kurz vor Krumbach gelegen schon im vergangenen Jahr vorgesehen gewesen. Hatte doch Franziska Hofmann, eine der fünf Bewohner, extra noch ein Schildchen, auf dem groß „Ende“ stand, in die Kamera gehalten. „Und was ist mit uns, hat man uns jetzt vergessen?“, fragte dann ein Glöttwenger und auch in Haupeltshofen war aufgefallen, dass es ebenfalls nette Leute gibt, die in der Serie noch nicht erschienen sind. Also hat sich unsere Zeitung mit zwölf weiteren Folgen für eine Zugabe entschieden. In diesem Sommer und in den vergangenen drei Jahren haben wir mehr als 40 kleine Orte im Landkreis Günzburg besucht, exakt waren es 43.

Die Dorfserie spiegle das Leben auf dem Land wider, hat Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz unlängst am Rande eines feierlichen Essens gesagt. Tut sie das? Sie tut es. „Und als Bewohner, des isch gwieß, da moinsch du bisch im Paradies.“ So beschreibt German Schwehr seinen Heimatort Ettlishofen und auch von den Bewohnern der anderen Orte könnten es sich die wenigsten vorstellen, anderswo zu leben. Eben dort, wo es eine funktionierende Dorfgemeinschaft gibt, wo jeder jeden kennt, wo auf der Wiese nebenan noch die Kühe grasen und die Natur praktisch vor der Haustür beginnt. „Wir wohnen da, wo die anderen Urlaub machen“, so hatte es Alexandra Merk bei unserem Besuch in Glöttweng genannt.

Jedes Dorf ist anders und jedes hat auch seine Besonderheiten. Wer hätte gedacht, dass in Weiler, dem südlichsten Ort im Landkreis, am 27. Dezember im Feuerwehrhaus regelmäßig ein dritter Weihnachtsfeiertag gefeiert wird. Oder dass der selten gewordene Brauch des Klopferstags, wo die Kinder im Dezember von Haus zu Haus laufen und Süßigkeiten bekommen, in vielen Orten noch nicht verschwunden ist.

Die Serie sei eine schöne Sache und man erfahre, was sich in den Orten im Landkreis alles abspiele, sagt Manfred Baader aus Burgau. Die eine oder andere Geschichte habe er mehrmals gelesen und in der über den Ort Marbach zwischen Edelstetten und Attenhausen habe er mit Peter Gerstlauer sozusagen einen Bekannten „wiedergetroffen“.

„Das ist doch nett, wenn man in der Zeitung liest, was man so alles tut und was im eigenen Dorf und innerhalb der Dorfgemeinschaft so alles passiert“, sagt Johanna Schiefele aus Oberried. Oberried dürfte jedenfalls auch der Ort gewesen sein, in dem der Besuch mit knapp acht Stunden mit Abstand am längsten dauerte. Denn: Wenn schon einmal die Zeitung kommt und man beisammensitzt, bleibt man auch sitzen und erzählt. In einem, da hat Johanna Schiefele in jedem Fall Recht und das haben uns die beteiligten Dorfbewohner als unsere Leser bestätigt: „Man hat sich wiedererkannt.“

Doch heute endet unsere Serie „Heimat im Kleinen“. Es gibt natürlich noch viele weitere Orte, die einen Besuch lohnen. Aber wir haben schon Ideen für andere Artikel, in denen wir das Leben auf dem Land und die Menschen abbilden. Versprochen. "Seite 31

Alle Folgen zum Nachlesen gibt es unter guenzburger-zeitung.de/lokales

Themen Folgen