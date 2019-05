21.05.2019

Von den jüngsten bis ältesten Verkehrsteilnehmern

Kreisverkehrswacht unterstützt unter anderem Schulanfänger und Rollator-Nutzer

Es ist ein breites Spektrum, das die Kreisverkehrswacht im Landkreis Günzburg mit ihrer Arbeit abdeckt. Vorsitzender Peter Eisele hob in seinem Tätigkeitsbericht anlässlich der Jahreshauptversammlung in Ichenhausen die wichtigen Beiträge des Vereins zur Verbesserung der Verkehrssicherheit hervor.

Eine hochrangige Aufgabe sei dabei die Betreuung und Ausstattung der 630 Schulweghelferinnen und -helfer, die täglich unermüdlich Kinder auf dem Weg zur Schule sichern. Der Landkreis Günzburg nehme mit dieser enorm hohen Anzahl einen Spitzenplatz in Bayern ein. Eisele freut sich, dass an Stellen mit Schulweghelfern bayernweit seit 53 Jahren kein einziger Schulwegunfall passierte. Zu diesem Erfolg trügen aber auch die 1100 an die Erstklässler mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Günzburg-Krumbach verteilten gelben Mützen bei. In Kooperation mit der Verkehrswacht Augsburg und der Volkshochschule Krumbach fand in Krumbach ein Rollator-Training für Senioren statt, das neben wertvollen Tipps im Umgang mit den Geräten, auch die Benutzung in einem Linienbus zum Inhalt hatte. „Vom Fahrrad zum E-Bike“ war eine weitere Aktion, die in Kooperation mit einem Fahrradgeschäft alles Wissenswerte zu diesem Thema vermittelte. Auch künftig wolle die Kreisverkehrswacht Vorträge über das Thema „Senioren im Straßenverkehr“ anbieten, kündigte der Vorsitzende an.

Bei den von Günther Flor geleiteten turnusmäßigen Neuwahlen wurde Peter Eisele als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Die weiteren Mitglieder sind die stellvertretenden Vorsitzenden Dieter Blösch und Dieter Behrends, Schatzmeister Michael Schoch sowie Schriftführerin Sandra Münz. Als Beiräte unterstützen den Vorstand für die Schulen Burkard Sterk, für die Senioren Günther Flor, für Günzburg Peter Eisenkolb, für Burgau Arnold Gengelbach, für Ichenhausen Hans-Georg Christokat sowie von den Polizeiinspektionen Marlene Schmid, Herbert Bissinger und Marcus Prachivka. Als Kassenprüfer fungieren auch weiterhin Günther Flor und Robert Hieber.

In einem ausführlichen Referat stellte Fahrschulinhaber Peter Eisenkolb im Anschluss die Funktion und die Aufgaben von neuen Fahrzeug-Assistenz-Systemen vor. (zg)

